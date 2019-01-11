В Швейцарии лавина уничтожила популярный отель: пугающие фото

На отель Säntis в Швегальпе на северо-востоке Швейцарии обрушилась лавина. Под завалами оказалось 25 автомобилей, а три человека получили ранения.

Снежная лавина шириной в 300 метров пробила окна гостиничного ресторана и завалила зал, в котором находились гости отеля. Десятки людей были эвакуированы с горнолыжного курорта. Об этом сообщает "Daily Mail".

twitter.com/3BMeteo

"Затем раздался сильный шум, и в задней части ресторана появился снег", - говорит один из гостей отеля.

twitter.com/3BMeteo

Как ранее писал OBOZREVATEL, на протяжении нескольких дней в Австрии, Германии и Италии продолжаются сильные снегопады. Местами толщина снежного покрова достигает двух метров. В результате ряд населенных пунктов оказался отрезан от внешнего мира. Отмечается, что в Тироле из-за лавины погиб 16-летний подросток из Австралии.

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