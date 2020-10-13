В ЕС предложили новые правила деления стран на зоны из-за COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости
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  • Утвержден список данных, которыми страны-члены должны обмениваться между собой

  • Названы категории граждан, на которых не должны затрагивать ограничения

  • Документ носит исключительно рекомендательный характер

ЕС разработал рекомендации по закрытию внутренних границ

Во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза принял рекомендацию о едином подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цель документа – избежать сбоев в работе Шенгенской зоны и сделать перемещение людей между странами прозрачным и предсказуемым.

Кроме того, в Совете ЕС подчеркнули, что любые ограничительные меры должны быть соразмерными и недискриминационными. При первой возможности их следует отменять.

Согласно разработанным общим критериям, каждую неделю государства-члены ЕС должны будут предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) такие данные:

  • количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней;

  • количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю (скорость тестирования);

  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (уровень положительности тестов).

На основе этих данных ECDC будет публиковать еженедельную карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам в принятии ими решений. Области обозначат такими цветами:

  • зеленый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;

  • оранжевый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но частота положительных результатов теста составляет 4% или выше (или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а частота положительных результатов теста ниже 4%);

  • красный, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень положительности теста составляет 4% или выше (или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150);

  • серый, если информации недостаточно или скорость тестирования ниже 300.

Также в Совете ЕС подчеркнули, что государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.

"При рассмотрении вопроса о применении ограничений им следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между оранжевыми и красными зонами и действовать соразмерно. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории", – объяснили в документе.

Также подчеркивается, что государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. Те же государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих из незеленых зон:

  • проходить карантин;

  • пройти тест по приезду или перед путешествием;

  • подать формы для определения местонахождения пассажиров.

Важным моментом является и то, что государства-члены, которые планируют применить ограничения, должны проинформировать другое государство-член, которого они коснутся, за 48 часов до вступления правил в силу.

"Государства-члены также должны предоставлять общественности четкую, полную и своевременную информацию о любых ограничениях и требованиях. Как правило, эта информация должна быть опубликована за 24 часа до вступления мер в силу. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", – резюмировали в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • страны Европы ввели новые ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавирусной инфекции. Ведь в некоторых из них в последнее время наблюдается значительный рост количества новых больных.

  • Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции. Также на усиление карантинных мер пошли Польша и ранее Великобритания.

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