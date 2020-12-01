Криклий сказал, что будет с перелетами в случае локдауна в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новости
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  • Точной даты усиления карантина еще нет

  • Ограничивать движение всех видов транспорта в Украине не планируют

  • Однако могут быть исключения

МАУ

В случае локдауна в Украине внутреннее авиасообщение закрывать не планируют.

Что касается международных авиаперелетов, это зависит от конкретной страны, сообщил министр инфраструктуры в эфире телеканала "1+1".

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – подчеркнул глава министерства инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в случае введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугородного транспорта ограничивать не будут.

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