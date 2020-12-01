Криклий сказал, что будет с перелетами в случае локдауна в Украине
Точной даты усиления карантина еще нет
Ограничивать движение всех видов транспорта в Украине не планируют
Однако могут быть исключения
В случае локдауна в Украине внутреннее авиасообщение закрывать не планируют.
Что касается международных авиаперелетов, это зависит от конкретной страны, сообщил министр инфраструктуры в эфире телеканала "1+1".
"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – подчеркнул глава министерства инфраструктуры.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в случае введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугородного транспорта ограничивать не будут.