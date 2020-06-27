Евросоюз может повторно закрыть внутренние границы: названо условие

Страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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Об этом в интервью агентству DPA заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", – сказал он.

Маас добавил, что массово закрывать границы без обсуждения и голосования нельзя, так как подобные вопросы нужно координировать по всей Европе.

ЕС, как сказал глава МИД ФРГ, многому научился за время коронакризиса, страны улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких размерах и такими темпами, которых никогда не было.

Добавим, с 15 июня почти все внутренние границы ЕС были открыты. Исключение – Норвегия и Финляндия, которые планируют открыться в середине июля.

Хайко Маас. Источник: РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил: если стремительный рост статистики по COVID-19 в Украине продолжится, задействовать придется больницы не только второй, но и третьей волны.

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