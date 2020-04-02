Алкоголь, проститутки и наркотики: в Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

В Таиланде полиция арестовала группу туристов, которые нарушили режим карантина и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками.

Всего в помещении оказалось 14 человек, среди которых были австралиец, британцы, украинцы, американец и несколько тайских женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

dailymail.co.uk

В квартире были обнаружены несколько видов наркотиков и алкоголь.

dailymail.co.uk

Согласно заявлению полковника Аеканита Данпитаксарса, помимо всего прочего, туристы нарушили комендантский час, который был введен в стране в связи с распространением коронавируса.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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