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2 апреля • обновлено в 22:32
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Алкоголь, проститутки и наркотики: в Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

1.4т
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В Таиланде полиция арестовала группу туристов, которые нарушили режим карантина и устраивали вечеринки с наркотиками и проститутками.

Всего в помещении оказалось 14 человек, среди которых были австралиец, британцы, украинцы, американец и несколько тайских женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

В Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

dailymail.co.uk

В квартире были обнаружены несколько видов наркотиков и алкоголь.

В Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

dailymail.co.uk

Согласно заявлению полковника Аеканита Данпитаксарса, помимо всего прочего, туристы нарушили комендантский час, который был введен в стране в связи с распространением коронавируса.

В Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

dailymail.co.uk

В Таиланде арестовали туристов-нарушителей карантина

dailymail.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
Место
Таиланд
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Сейчас Зеленский рванет спасать украинцев из тайского плена! Как же, они там в чужой стране такие несчастные, когда кругом бушует коронавирус?! Срочно за ними нужно отправлять самолет!
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Перемога скоро
Перемога скоро
Маринов Михаил, такой хнёй вроде то ли Зорян, то ли Шкиряк занимался.
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