Минздрав обновил список стран 'красной зоны': Украина остается среди них

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны", где зафиксированы существенные темпы распространения COVID-19.

Перечень государств, в которых показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тысяч населения, был опубликован в пятницу, 3 июля.

В обновленный список попали Израиль, Казахстан, Турки и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

Однако из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн.

Данных по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава не опубликовано.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Украина тоже находится в "красной зоне" с показателем 59,7 на 100 тысяч населения.

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Как писал OBOZREVATEL,состоянием на 3 июля коронавирус в Украине официально подтвержден в 46 763 пациентов. Из них в 876 болезнь была обнаружена за последние сутки.