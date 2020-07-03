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Минздрав обновил список стран "красной зоны": Украина остается среди них

Кирилл Лютый
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Минздрав обновил список стран 'красной зоны': Украина остается среди них

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны", где зафиксированы существенные темпы распространения COVID-19.

Перечень государств, в которых показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тысяч населения, был опубликован в пятницу, 3 июля.

В обновленный список попали Израиль, Казахстан, Турки и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

Однако из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн.

Данных по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава не опубликовано.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Украина тоже находится в "красной зоне" с показателем 59,7 на 100 тысяч населения.

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Список стран "красной зоны"

Как писал OBOZREVATEL,состоянием на 3 июля коронавирус в Украине официально подтвержден в 46 763 пациентов. Из них в 876 болезнь была обнаружена за последние сутки.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохранения
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