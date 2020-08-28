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Для украинцев открыли границы 46 стран: куда можно поехать

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Места
2,8 т.
Путешествия во время пандемии COVID-19

46 стран открыли свои границы для украинцев.

По состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины, несмотря на пандемию COVID-19, могут путешествовать в 46 стран мира.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на странице МИД в Facebook.

"О перечне стран, которые открыты для путешествий украинцев. Мы понимаем, что сезон летних отпусков заканчивается и, соответственно, спрос уже будет меньше. Сейчас открытые и относительно открыты для Украины 46 стран", – сказал он.

По словам министра, этот показатель изменился по сравнению с ситуацией еще две недели назад, когда для украинцев были открытыми 42 страны. Сейчас к этим государствам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.

"Страны еще сохраняют правила въезда: в некоторые можно въехать свободно, в другие – соблюдая определенные правила", – добавил Кулеба.

Страны, куда можно или нет путешествовать украинцам

Страны, куда можно или нет путешествовать украинцам (Telegram-канал "Коронавирус в регионах")

Кроме этого, в пресс-службе МИД отметили, что Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в "красную" зону эпидемической опасности, поэтому сейчас граждане уже не могут посещать эту страну.

Полный список стран, куда на отдых могут поехать украинские туристы:

  • Армения

  • Буркина-Фасо

  • Того

  • Чад

  • Турция

  • Сербия

  • Албания

  • Северная Македония

  • Черногория

  • Беларусь

  • Великобритания

  • США

  • Мексика

  • Египет

  • Тунис

  • Республика Корея

  • Ирак

  • Иран

  • Афганистан

  • южный Судан

  • Эфиопия

  • Сомали

  • Кения

  • Замбия

  • Танзания

  • Бурунди

  • Сейшельские острова

  • Багамские острова

  • Ливан

  • Болгария

  • Словения

  • Объединенные Арабские Эмираты

  • Ирландия

  • Мальдивы

  • Антигуа и Барбуда

  • Эквадор

  • Ямайка

  • Камбоджа

  • Коморские острова

  • Пакистан

  • Пуэрто-Рико

  • Сент-Люсия

  • Казахстан

  • Судан

  • Сьерра-Леоне

  • Руанда

Как сообщал OBOZREVATEL, Египет и Кипр ужесточили правила въезда для туристов с 1 сентября. Так, для поездки в Египет понадобится ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом. Кипр же изменил правила посещения страны для украинцев, прибывающих на остров не с туристической целью.

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