Путевки в Турцию подорожают вдвое, а шведский стол отменят. Как будут принимать туристов летом-2020

Туристический сезон 2020 года для Турции будет крайне сложным, по ряду объективных причин большинство украинских туристов не смогут провести отпуска в этой стране.

"Перспективы туризма в Турции в этом году очень туманные. Вероятность того, что туристы туда полетят, по моим прогнозам, равна 15%", – сказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский.

Он назвал факторы, которые будут препятствовать массовому отдыху туристов из Украины в этой стране. "Сами отели еще не понимают, как они примут туристов. Им поставили жесткие требования к условиям обслуживания. Отели смогут загрузить не более, чем 60% своих мощностей, изменится система питания", – сказал эксперт.

"Непонятная позиция относительно авиаперелетов. Я сомневаюсь, что самолеты будут загружены на 100%, чартерные программы будут на 100% убыточными", – добавил он.

По оценкам Новиковского, эти факторы неизбежно приведут к удорожанию услуг в 1,5-2 раза. В условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса многие туристы будут вынуждены экономить средства и не будут готовы платить больше за путевки. "Будет наблюдаться отложенный спрос", – предположил эксперт.

По его прогнозам, небольшие отели бизнес-класса вряд ли будут открываться, поскольку они не могут рассчитывать на массовость и на полноценный сезон продолжительностью 8-9 месяцев. "Если они получат дотации от государства, возможно, они и откроются, но, скорее всего, турецкое побережье будет больше работать для внутреннего потребителя", – сказал эксперт.

По мнению Новиковского, очень многое будет зависеть от того, поедет ли европейский турист на международные курорты, поскольку для Турции очень важен поток туристов, и не только из стран бывшего советского лагеря.

"К концу месяца станет понятно, как будет выходить из кризиса Европа, и все остальные страны будут пытаться следовать их примеру", – заметил эксперт.

Ургюп, Турция

По его оценкам, в туристическом сезоне 2020 года путешественники из Украины вряд ли побывают на курортах побережья Эгейского моря – Мармарисе, Фетхие, Бодруме и Измире. "Анталийское побережье – может быть, но вероятность очень мала. В большей степени это будет ориентация на отели премиального уровня – премиум-класса, 5 звезд и выше. У нас нет такого большого количества туристов в этом сегменте", – пояснил он.

Новиковский спрогнозировал подобную ситуацию, как минимум, до октября. "Вероятность того, что все отельные комплексы смогут хотя бы покрыть те расходы, которые их ожидают, равна нулю", – сказал он.

"Зима – если не будет второй волны коронавируса, – может быть более стабильной. Не такой, как в прошлые годы, но объемы однозначно уменьшатся", – считает эксперт.

"Давать прогноз сложно, поскольку ситуация уникальна. Ответы на многие вопросы могут появиться к июню или к середине июля. Если ситуация не ухудшится по отношению к текущей, то весь 2021 год структура будет восстанавливаться, и только в 2022-23 вернется к определенным прогнозам", – резюмировал он.

В то же время в Посольстве Турецкой республики в Украине OBOZREVATEL сообщили о том, что с начала летнего сезона в стране будет запущена программа "Сертификат здорового туризма". Она предусматривает меры по безопасности транспортировки, проживания и медицинского обслуживания туристов.

В частности, в Турции планируют осуществлять превентивные и защитные меры в аэропортах, портах, отелях и других объектах туристической инфраструктуры. В терминалы аэропортов можно будет пройти только в защитной маске, температура тела пассажиров будет измеряться тепловизорами. В аэропортах будут присутствовать средства для дезинфекции рук и специальные дезинфицирующие кабины.

Особый санитарный режим будет введен для обслуживающего персонала аэропортов, транспорта и отелей.

В Посольстве также заверили, что в Турции имеются все необходимые условия для эффективного лечения больных с коронавирусной инфекцией, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

Как писал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой сообщил о том, что страна готовится к открытию туристического сезона: в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – после предварительного согласования с определенными странами – международное.

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