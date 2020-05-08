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8 мая • обновлено в 17:56
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В США произошло жуткое ЧП с самолетом: пострадал человек

1.4т
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Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737.

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас. Об этом сообщает New York Pоst.

В США произошло жуткое ЧП с самолетом: пострадал человек

nypost.com

По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе, а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.

Представитель аэропорта Брайс Дьюби заявил, что неизвестный мужчина не мог находиться на работающей ВПП. Полиция пытается выяснить подробности происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus нашла способ распознавать коронавирус на борту самолета и в аэропортах.

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Автор
Мария Дидык
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