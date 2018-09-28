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Американец потянул за хвост аллигатора и чуть не стал обедом

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Американец дернул аллигатора за хвост ради эффектных кадров и чуть не попал ему в зубы.

На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.На ролике мужчина в черной футболке подобрался сзади к аллигатору и медленно потянул его за хвост с берега.

Оператор подбадривал его и говорил, что даст знать, если рептилия задумает укусить смельчака. Однако когда рептилия все же обернулась и клацнула зубами прямо перед тянувшим ее американцем, мужчина за кадром мог только смеяться.

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Американец потянул за хвост аллигатора и чуть не стал обедом
Американец потянул за хвост аллигатора и чуть не стал обедом

Американцу удалось убежать от аллигатора. Довольный, он спросил у оператора: "Видел ли ты когда-нибудь, чтобы толстяки бегали так быстро?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде крокодил чуть не откусил руку своему тренеру прямо во время выступления.

Место
США
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