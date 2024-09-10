Значительно более мощная и быстрая: Sony показала PS5 Pro и назвала цену новой консоли

Sony официально представила обновленную версию своей флагманской консоли PlayStation 5 Pro. Фирма предлагает "значительные улучшения" в графической мощности и технологиях рендеринга игровой приставки.

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Новую PlayStation представил главный архитектор консоли Марк Черни. Он определил в PS5 три ключевых усовершенствования приставки. Это более мощный графический процессор, улучшенная трассировка лучей и фирменный II-апскейлинг.

В частности, внутренние усовершенствования PS5 Pro обеспечат на 45% более быстрый рендеринг по сравнению с оригинальной моделью. Это позволит улучшить детализацию и частоту кадров в играх. По словам Черни, в PS5 Pro игрокам уже не нужно выбирать между режимами производительности и качеством изображения.

Sony в PS5 Pro установила графический процессор, имеющий на 67% большее количество вычислительных блоков, чем в текущей версии PS5. Кроме того, новая консоль получила на 28% более быструю память.

Дополнительная мощность PS5 Pro значительно улучшит игры с трассировкой лучей, уточнил Марк Черни. Разработчики смогут запускать лучи со скоростью, которая в два или три раза превышает возможности текущей PS5.

PS5 Pro также имеет новую технологию II-апскейлинга (под названием PlayStation Spectral Super Resolution). Функция улучшает частоту кадров и качество изображения в играх PlayStation. PSSR разработан для замены существующих реализаций временного сглаживания или масштабирования в играх.

Отметим, что релиз PS5 Pro запланирован на 7 ноября; по цене 699,99 долларов. По текущему курсу НБУ это 28 839 гривен.

Внешний вид консоли напоминает slim-версию PS5, но с тремя характерными полосами на боковой панели. И, конечно, у новой модели нет дисковода.

Как сообщал OBOZ.UA, Sony уже активно работает над разработкой PlayStation 6. И хотя в настоящее время точных характеристик нового поколения PS нет, специалисты делают прогнозы, что сможет предложить новинка.

Тем временем пользователи новой консоли Sony PlayStation 5 пожаловались на неполадки с фирменным геймпадом DualSense.

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