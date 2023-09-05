Жара может провоцировать людей на беспричинную агрессию: ученые объяснили, кто в зоне риска

Ученым известно, что периоды длительной жары провоцируют войны и беспокойство на Земле. Да, можно сказать, что причиной тому становится неурожай и проблемы с водоснабжением, которые в конечном итоге вызывают эффект домино. Однако новое исследование показывает, что и сама жара может негативно влиять на отдельных людей, вызывая у них непровоцируемую ничем агрессию.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном Национальным бюро экономических исследований как рабочий документ. Подробности рассказывает LiveScience.

Исследователи обнаружили, что наиболее подвержены негативному влиянию жары те люди, которые уже чувствуют себя маргинализированными – оттолкнутыми обществом, политической системой, являющимися представителями нацменьшинств, мигрантами, выходцами из села и т.д.

"Учитывая происходящие во всем мире климатические изменения и изменение температур, мы считаем, что это важное направление исследования", – рассказал соавтор новой работы, докторант Калифорнийского университета в Беркли Роберт Пикманс.

Ученый рассказал, что в отличие от других исследований, участниками которых были небольшие и ограниченные по размеру выборки, новое исследование привлекло около 900 участников из Беркли (США) и 1000 из Найроби (Кения).

Добровольцы находились в двух отдельных помещениях, в одном из которых температура держалась на уровне 22 градусов Цельсия, а в другом – 30 градусов Цельсия. В этих комнатах им был проведен стандартный набор тестов на принятие решений и когнитивные способности, после чего ученые сравнили полученные данные.

Оказалось, что отличий было не так много. В жаркой комнате люди жаловались на сонливость, но в целом их способность принимать решение не ухудшилась, хотя они и перестали принимать решения, доверяя интуиции.

Но интересный результат был получен во время проведения задачи, которая называлась "радость разрушения". Во время этого теста участник получал возможность стереть часть сбережений другого испытуемого. При этом тому, кто это делал, не было обещано ни денежной ни какой-либо другой награды. То есть, как объяснил ученый, задача связана только с желанием выпустить агрессию.

В большинстве случаев жара не влияла на то, как люди играли в "радость разрушения" в Беркли, но в Найроби участники в жаркой комнате оказались более безжалостными.

Дальнейшее исследование выяснило, что этот эффект был обусловлен тем, что участники принадлежали к этническим группам, маргинализированным в результате спорных выборов, которые перевернули повседневную жизнь в Кении в то время.

Пикманс отметил, что результаты этой игры могут подтвердить связь между температурой и политическим насилием.

В дальнейшем ученые намерены провести схожие тесты, но увеличить время пребывания участников эксперимента в комнатах, а также повысить температуру в жаркой комнате более 30 градусов Цельсия.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ученые предполагают, что глобальное потепление может убить миллиард человек за 100 лет.

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