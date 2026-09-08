Зачем возле роутера кладут фольгу: эффективный лайфхак

Качество Wi-Fi в доме во многом зависит от того, где расположен роутер и насколько хорошо его сигнал охватывает нужные помещения. Один из простых домашних способов немного изменить распределение сигнала – разместить за роутером алюминиевую фольгу.

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Этот приём основан на физических свойствах металла. Фольга может отражать электромагнитные волны, благодаря чему часть Wi-Fi-сигнала удаётся направить в нужную сторону, сообщает Сronista.

Зачем ставить фольгу возле роутера

Сигнал Wi-Fi от роутера распространяется в разных направлениях. Часть волн может попадать в те зоны дома, где интернет почти не используется.

Если позади роутера установить изогнутый отражатель из фольги, он может перенаправить часть сигнала в противоположную сторону.

Такой способ помогает:

уменьшить рассеивание сигнала в ненужных направлениях;

сконцентрировать покрытие в той части дома, где Wi-Fi нужен больше всего;

сделать соединение более стабильным в определенной зоне.

Как сделать отражатель из фольги

Для этого понадобятся картон и обычная алюминиевая фольга.

Картон используют в качестве основы, придавая ему слегка изогнутую форму. После этого его покрывают фольгой и устанавливают позади роутера, направив конструкцию в ту сторону, где нужно усилить покрытие.

Такое самодельное устройство работает по принципу направленного отражателя: оно не позволяет части волн бесконтрольно рассеиваться, а изменяет направление их распространения.

Почему этот способ работает

Wi-Fi передает данные с помощью электромагнитных волн. Распространяясь по помещению, они могут ослабевать из-за препятствий, в частности стен, мебели и других предметов.

Алюминий является проводником, поэтому способен отражать часть таких волн. Изогнутая форма отражателя помогает направить их преимущественно в одном направлении.

Подобный принцип применяется в параболических антеннах, где форма поверхности используется для концентрации или направления сигнала.

В то же время важно понимать, что фольга не увеличивает мощность самого роутера. Она лишь помогает иначе распределить уже имеющийся Wi-Fi-сигнал в помещении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему роутер плохо распределяет Wi-Fi и как это можно улучшить.

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