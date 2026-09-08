Зачем возле роутера кладут фольгу: эффективный лайфхак
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Качество Wi-Fi в доме во многом зависит от того, где расположен роутер и насколько хорошо его сигнал охватывает нужные помещения. Один из простых домашних способов немного изменить распределение сигнала – разместить за роутером алюминиевую фольгу.
Этот приём основан на физических свойствах металла. Фольга может отражать электромагнитные волны, благодаря чему часть Wi-Fi-сигнала удаётся направить в нужную сторону, сообщает Сronista.
Зачем ставить фольгу возле роутера
Сигнал Wi-Fi от роутера распространяется в разных направлениях. Часть волн может попадать в те зоны дома, где интернет почти не используется.
Если позади роутера установить изогнутый отражатель из фольги, он может перенаправить часть сигнала в противоположную сторону.
Такой способ помогает:
- уменьшить рассеивание сигнала в ненужных направлениях;
- сконцентрировать покрытие в той части дома, где Wi-Fi нужен больше всего;
- сделать соединение более стабильным в определенной зоне.
Как сделать отражатель из фольги
Для этого понадобятся картон и обычная алюминиевая фольга.
Картон используют в качестве основы, придавая ему слегка изогнутую форму. После этого его покрывают фольгой и устанавливают позади роутера, направив конструкцию в ту сторону, где нужно усилить покрытие.
Такое самодельное устройство работает по принципу направленного отражателя: оно не позволяет части волн бесконтрольно рассеиваться, а изменяет направление их распространения.
Почему этот способ работает
Wi-Fi передает данные с помощью электромагнитных волн. Распространяясь по помещению, они могут ослабевать из-за препятствий, в частности стен, мебели и других предметов.
Алюминий является проводником, поэтому способен отражать часть таких волн. Изогнутая форма отражателя помогает направить их преимущественно в одном направлении.
Подобный принцип применяется в параболических антеннах, где форма поверхности используется для концентрации или направления сигнала.
В то же время важно понимать, что фольга не увеличивает мощность самого роутера. Она лишь помогает иначе распределить уже имеющийся Wi-Fi-сигнал в помещении.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему роутер плохо распределяет Wi-Fi и как это можно улучшить.
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