Почему роутер плохо раздает Wi-Fi и как это можно улучшить: экспертные советы

Медленный интернет, обрывы соединения и постоянные зависания видео при просмотре – проблемы, с которыми сталкивается практически каждый пользователь. В большинстве случаев люди звонят провайдеру с претензиями.

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Однако причина чаще всего кроется в работе маршрутизатора. OBOZ.UA рассказывает почему роутер плохо раздает Wi-Fi и как это можно улучшить.

Засорение оперативной памяти

Wi-Fi роутер – это не просто прибор с антеннами, а полноценный микрокомпьютер. Внутри него установлены собственный процессор, оперативная память и операционная система. Поэтому, как и любой ПК или смартфон, роутер подвержен программным сбоям и перегрузкам.

Роутер непрерывно обрабатывает поток данных, обслуживает десятки сетевых соединений, распределяет IP-адреса, держит защитные брандмауэры и таблицы маршрутизации. Со временем в оперативной памяти накапливается так называемый "программный мусор" и ошибки фоновых процессов, из-за чего устройство начинает тормозить.

Перезагрузка полностью очищает оперативную память роутера и перезапускает внутренние сервисы с нуля. Рекомендуется перезагружать устройство минимум 1–2 раза в месяц, а при интенсивной нагрузке можно и чаще.

Чтобы не делать это вручную, настройте перезагрузку по расписанию через мобильное приложение вашего роутера на ночное время, когда интернетом никто не пользуется.

Необходимое приложение часто имеет одноименное название с роутером за исключением некоторых случаев. Для роутеров Asus это приложение ASUS Router, для TP-Link – Tether, для MikroTik – приложения MikroTik App или HomePass, Xiaomi управляется через утилиту Mi Home.

Своевременное обновление ПО

Также фирменные приложения помогут вовремя обновлять программное обеспечение. Производители регулярно исправляют ошибки в коде, оптимизируют работу процессора с беспроводной сетью и исправляют уязвимости безопасности. Поэтому если прошивка не обновлялась годами, роутер теряет в производительности.

Дополнительные быстрые советы

Не прячьте роутер в металлические шкафы или за бетонные стены. Лучшее место – центр квартиры на максимально высокой точке. Если устройство используется в квартире, достаточно одного роутера. Однако если жилье двухэтажное или больше, необходимо продумать об организации mesh-системы (объединение несколько устройств в одну сети) во избежание мертвых зон.

Также стоит понимать, если к роутеру подключаются десятки устройств, то бюджетное устройство не справится с нагрузкой. В таком случае важно обращать внимание не только на диапазоны и поколение сети, но также на технические характеристики – процессор, ОЗУ, возможности ПО и охлаждение внутренних компонентов.

Напомним, в ходе эксплуатации любой аккумулятор неизбежно теряет первоначальную емкость. В результате смартфон начинает разряжаться быстрее, а время его работы от одного заряда сокращается. Чтобы вовремя заметить проблемы с питанием, стоит время от времени отслеживать состояние батареи.

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