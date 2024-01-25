Японский аппарат SLIM неожиданно оказался на Луне вверх дном: как и почему это произошло – неизвестно. Фото

Японское космическое агентство JAXA обнародовало первое фото своего аппарата SLIM (Smart Lander for Investigating Moon – Умный спусковой аппарат для исследования Луны), который 19 января 2024 года совершил посадку на Луну, вписав страну в космическую историю. На снимке, заставившем всех хорошо задуматься, видно, что аппарат стоит на поверхности спутника Земли вверх дном.

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Фото появилось в официальном аккаунте JAXA в соцсети X (ранее известная как Twitter). Фото удалось получить благодаря маленькому исследователю LEV-2, также известному как SORA-Q.

"Это изображение было передано на Землю через LEV-1 и было подтверждено, что функция связи между LEV-1 и LEV-2 работает нормально", – написали представители JAXA.

Тот факт, что фото попало в центр управления миссией, говорит о том, что дочерние аппараты SLIM – LEV-2 и LEV-1 – отделились, как и планировалось, и успешно работали на поверхности Луны.

Как пишет Space, независимо от того, что произойдет дальше, благодаря SLIM и двум его спутникам, Япония может смело высаживаться на поверхность Луны.

Посадка SLIM на Луну сделала Японию пятой страной мира, которой удалось совершить мягкую посадку. Новое фото является доказательством этого факта, но также обращает внимание на то, как именно расположен на поверхности космический аппарат.

Пока исследователям точно не известно, что такого произошло с аппаратом во время приземления, что он оказался на Луне вверх дном. В сети высказывали теории о том, что аппарат приземлился на наклонном холме, но доказательств этого на фото не видно.

Известно, что во время фазы зависания, непосредственно у поверхности спутника, у аппарата отказал один из двух главных двигателей. Однако SLIM успел отреагировать на это снизив мощность до 55%.

Правда, после этого у аппарата тоже отвалилась сопловая насадка. В JAXA говорят, что это произошло по каким-то внешним причинам. Что именно это было – неизвестно.

В процессе посадки SLIM также планово отстрелил маленькие сферические роверы LEV-1 и LEV-2, которые и переслали на Землю интересное фото.

Сейчас SLIM имеет проблемы с зарядом батареи, поскольку его солнечные панели не попадают под лучи. В JAXA надеются, что ориентировочно до 31 января или 1 февраля Солнце изменит свое расположение по отношению к аппарату и позволит зарядить его батареи. Однако существует опасность того, что солнечные панели аппарата получили повреждения во время приземления.

После того, как SLIM 19 января достиг поверхности Луны, операторы JAXA не могли подтвердить его статус из-за отсутствия связи с ним. Впоследствии они сообщили, что проблема состоит в том, что солнечные панели не генерируют электроэнергию. Обнародованное фото показывает, что аппарат в вполне удовлетворительном состоянии, а его перевернутая позиция объясняет, почему панели не работают.

SLIM является демонстрационным космическим аппаратом, цель которого подтвердить действенность разработанной технологии, обеспечивающей сверхточную посадку на планеты.

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