Windows заменит цвет синего "экрана смерти": каким будет

Корпорация Microsoft подготовила очередное обновление операционной системы Windows, которое принесет кардинальное изменение. Речь идет, в частности, о синем "экране смерти", который теперь станет зеленым.

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Это обновление появится в сборке KB5053658, которое пока что находится на этапе бета-тестирования. Об этом сообщили на сайте Microsoft.

Разработчики позиционируют "зеленый экран смерти" как более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок. В Microsoft отметили, что теперь "экран смерти" будет лучше соответствовать принципам дизайна Windows 11. Стоит отметить, что ранее зеленый "экран смерти" уже появлялся в Windows, в частности, в ранней сборки "десятки".

Также в корпорации заявили, что изменение поддерживает цель как можно быстрее вернуть пользователей к производительности. После установки сборки KB5053658 пользователи будут видеть на "экране смерти" техническую информацию, в частности, код ошибок и прогресс перезагрузки или решения проблемы в процентах.

Сейчас синий "экран смерти" содержит данные о проблеме с ОС и "грустный" смайлик. Примечательно, что название "экран смерти" распространению среди пользователей ПО, однако в Microsoft используют термин BugCheck. Синий "экран смерти" впервые появился Windows NT 3.1, которую представили в 1993 году.

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