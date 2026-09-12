Вы неправильно заряжаете аккумуляторы: как работает принцип «20-80»

Независимо от того, купили ли вы только что новый смартфон или обновили электроинструменты, одна из главных целей – как можно дольше сохранить их работоспособность. И наибольшее беспокойство обычно вызывает аккумулятор: никто не хочет постоянно иметь дело с устройством, которое быстро разряжается.

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Именно с этим связана популярность так называемого правила "20-80". Его суть очень проста: поддерживать уровень заряда примерно между 20% и 80%, сообщает BGR.

Как работает правило "20-80"

Большинство современных аккумуляторных устройств используют литий-ионные батареи. Они питают огромное количество электроники, но достаточно чувствительны к тому, как накапливают и отдают энергию.

Падение заряда ниже 20% может негативно влиять на химические процессы внутри батареи. В то же время постоянная зарядка до 100% вызывает дополнительные химические реакции.

Если же поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%, аккумулятор испытывает меньшую нагрузку. Это помогает дольше сохранять его ресурс.

Этот принцип уже активно используют и сами производители техники. В настройках аккумулятора многих современных устройств есть функции управления зарядкой.

Такие системы могут анализировать повседневные привычки пользователя, заряжать устройство примерно до 80%, временно приостанавливать процесс, а затем завершать зарядку ближе к тому времени, когда владелец обычно просыпается.

Почему главным врагом аккумулятора является перегрев

Несмотря на популярность правила "20-80", одной из самых больших угроз для литий-ионных аккумуляторов остаётся высокая температура.

Такие батареи естественным образом постепенно изнашиваются, однако длительное воздействие сильной жары может привести к необратимому повреждению.

Во время зарядки внутри аккумулятора происходят химические реакции, из-за которых он немного нагревается. Если температура становится слишком высокой, это может повредить внутреннюю структуру элементов батареи.

Именно поэтому нежелательно оставлять планшет в раскаленной машине, держать беспроводные наушники под прямыми солнечными лучами или запускать ресурсоемкие игры на смартфоне во время быстрой зарядки.

Сильный перегрев способен значительно быстрее снизить максимальную емкость аккумулятора, чем сам факт падения заряда ниже 20% или зарядки свыше 80%.

Чтобы продлить срок службы устройства, прежде всего следует защищать его от перегрева. Во время зарядки можно снимать толстые чехлы, на улице держать электронику подальше от прямых солнечных лучей, а в целом – хранить ее в прохладном месте.

Такие меры могут быть важнее для долговечности аккумулятора, чем постоянное слежение за тем, чтобы отключить зарядное устройство ровно на отметке 80%.

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