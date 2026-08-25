Две функции разряжают Android ночью: отключите их прямо сейчас

Если у вас смартфон на операционной системе Android, то вы, наверное, замечали: даже если ночью на гаджете отключены все приложения, мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth, его аккумулятор все равно заметно разряжается. Все дело в функции, которая продолжает незаметно потреблять энергию.

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Как пишет издание BitcoinBazis, телефон даже с отключенными Wi-Fi и Bluetooth в фоновом режиме не перестает искать сети Wi-Fi и Bluetooth-устройства. И для этого он не спрашивает вашего разрешения.

Android запускает две службы поиска для геолокации – одну для Wi-Fi и одну для Bluetooth. Обе работают даже тогда, когда основные переключатели выключены. Wi-Fi-служба собирает BSSID (уникальные аппаратные адреса, которые транслирует роутер) всех точек доступа в радиусе действия, независимо от того, подключаетесь ли вы к ним. Телефон отправляет этот набор адресов в базу данных Google и получает данные о местоположении – это быстрее и энергоэффективнее, чем ждать связи с GPS. Поиск по Bluetooth выполняет ту же задачу, но с маяками и BLE-устройствами.

Именно эта пара функций позволяет телефону определять ваше местоположение, например, на подземной парковке. Цена этого – постоянная работа модулей Wi-Fi и Bluetooth, которые включаются даже тогда, когда на экране нет никаких запросов о вашей геопозиции

На смартфонах Android этот параметр можно найти по пути: "Настройки" -> "Локация" -> "Службы геолокации". В этом меню "Поиск Wi-Fi" и "Поиск Bluetooth" представлены в виде двух отдельных переключателей, и оба по умолчанию включены.

Находясь в этом меню, обратите также внимание на пункт "Точность определения местоположения", поскольку это именно та служба, с которой работают эти два сканера. После этого вернитесь на главную страницу "Местоположение" и просмотрите список последних запросов приложений. Он покажет, какие именно приложения запрашивали ваше местоположение, что обычно и является причиной запуска сканирования.

Что касается iPhone, то эту настройку, к сожалению, изменить невозможно. Хотя в настройках и указано, что устройство использует сканирование Wi-Fi и Bluetooth для геолокации.

После отключения этой функции ночное потребление заряда на Android за две недели наблюдений (при одинаковых привычках зарядки и с тем же будильником) снизилось примерно с 5-6 % до почти 3%. Эта разница заметна именно в режиме ожидания, поскольку такие сканирования потребляют очень мало энергии, когда экран выключен. Днем же, при включенном дисплее и работающих приложениях, этот расход просто теряется на общем фоне.

Одним из минусов отключения этой службы является снижение точности геолокации внутри помещений. Google Карты по-прежнему будут быстро определять ваше местоположение на открытом воздухе, но при отключенном сканировании Wi-Fi и Bluetooth бывали случаи, когда система относила пользователя на другую сторону здания, а приложения Uber или Bolt показывали, что вы находитесь на другой стороне улицы.

Если вы хотите сократить расход заряда аккумулятора ночью, эти параметры стоит отключить. Если же экономия нескольких процентов для вас некритична, лучше оставить их включенными ради точности геолокации.

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