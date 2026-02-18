В работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare произошел глобальный сбой: что известно

В ночь на среду, 18 февраля, в работе облачных сервисов Google, AWS и Cloudflare произошли масштабные технические сбои. В общем, о перебоях сообщили по меньшей мере 500 тысяч пользователей.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев Downdetector. По состоянию на момент публикации, точная причина возникновения проблем остается неизвестной.

По данным сервиса, перебои носят глобальный характер и фиксировались в разных странах. Пользователи массово сообщали о невозможности воспользоваться поисковой системой Google, электронной почтой Gmail и видеохостингом YouTube.

Кроме этого, похожие проблемы наблюдаются в работе гиперскейлеров: Amazon Web Services (AWS) и Cloudflare. Отмечается, что такие перебои могут повлиять на функционирование тысяч других веб-сайтов и приложений, которые используют их сервисы.

По состоянию на утро 18 февраля, сервисы возобновили работу, однако причина сбоя до сих пор остается неизвестной.

Напомним, в начале февраля пользователи из разных уголков мира начали жаловаться на проблемы ChatGPT – популярного чат-бота с искусственным интеллектом от компании OpenAI. Разработчик не назвал причины сбоя.

Также OBOZ.UA сообщал, Apple экстренно выпустила обновление операционной системы и официально обратилась к своей многомиллиардной аудитории с просьбой немедленно загрузить iOS 26.3. Главная причина такой срочности – в обнаружении почти 40 уязвимостей, которые позволяют хакерам просматривать частную информацию и перебирать контроль над смартфоном.

