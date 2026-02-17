Apple предупредил пользователей iPhone о 'чрезвычайно сложной' атаке шпионского ПО – Daily Mail

Apple экстренно выпустила обновление операционной системы и официально обратилась к своей многомиллиардной аудитории с просьбой немедленно загрузить iOS 26.3. Главная причина такой срочности в обнаружении почти 40 уязвимостей, которые позволяют хакерам просматривать частную информацию и перебирать контроль над смартфоном.

Хотя все 39 проблем исправлены, Apple выделила особенно серьезную уязвимость. Об этом пишет Daily Mail.

Наибольшую тревогу вызывает брешь в динамическом редакторе ссылок (dyld), который эксперты сравнивают с главным охранником устройства. Эта системная ошибка позволяет запускать вредоносный код еще до того, как активируются основные защитные механизмы iPhone.

"Чрезвычайно сложная" атака шпионского ПО

Apple подтвердила наличие данных о том, что эту уязвимость уже могли использовать в рамках сложных и целенаправленных атак на отдельных лиц в предыдущих версиях системы. Фактически, злоумышленники получают возможность незаметно устанавливать шпионские программы, похищать пароли или даже полностью выключать устройство.

"Apple известно об отчете, согласно которому эта проблема могла быть использована в чрезвычайно сложной атаке против конкретных целевых лиц на версиях iOS до iOS 26", – говорится в сообщении компании.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что такие атаки являются чрезвычайно скрытыми.

Так, Джаввад Малик из компании KnowBe4 отметил в комментарии для Forbes, что хотя шпионское ПО обычно нацелено на политиков или журналистов, любой рядовой пользователь может стать "случайной жертвой".

Советы экспертов

Признаками того, что смартфон уже мог пострадать от подобного взлома, является аномально быстрая разрядка аккумулятора, перегрев без видимых причин или появление программ, которые владелец самостоятельно не загружал.

Эксперты по безопасности также рекомендуют регулярно перезагружать устройство, избегать нежелательных ссылок или вложений и проверять сообщения в надежных источниках.

Основной совет экспертов остается неизменным: устанавливать патчи безопасности в ту же минуту, когда они становятся доступными.

Кроме смартфонов, аналогичные обновления получили планшеты iPad, компьютеры Mac, часы Apple Watch и приставки Apple TV. Пользователям советуют проверить раздел настроек программного обеспечения и убедиться, что устройство защищено.

