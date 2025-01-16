Создатель ChatGPT спрогнозировал появление искусственного суперинтеллекта в 2025 году

Главный исполнительный директор лаборатории исследований искусственного интеллекта (ШИ) OpenAI, создатель революционного ChatGPT Сэм Альтман предсказал появление AGI, также известного как суперинтеллект. Ученый сказал, что верит, что этот прорыв произойдет уже в 2025 году.

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Альтман убежден, что мы достигнем AGI "как мы это традиционно понимаем" с выпуском первых агентов ИИ. Ведь эти умные работы уже начинают показывать свои способности, пишет Techradar.

"Теперь мы уверены, что знаем, как создать AGI, как мы это традиционно понимаем. Верим, что в 2025 году мы сможем увидеть, как первые агенты искусственного интеллекта присоединятся к рабочей силе и существенно изменят результаты деятельности компаний", – сказал Сэм Альтман.

Ученый также добавил, что, хотя это может показаться плохой новостью для людей, чьи рабочие места работы заменяют, это будет большой шаг вперед для графика AGI.

Эксперт по искусственному интеллекту и бывший глава Mensa International Алан Томпсон, после последних комментариев Альтмана, тоже верит в достижение суперинтеллекта в 2025 году на 88%.

Говоря именно об AGI, Альтман продолжает, что все внимание OpenAI переместится за пределы ChatGPT к AGI.

"Мы начинаем возвращать нашу цель за пределы к суперинтеллекту в подлинном смысле этого слова. Любим наши текущие продукты, но мы здесь ради славного будущего. Благодаря суперинтеллекту сможем делать все, что угодно", – подчеркнул создатель ChatGPT.

По словам Сэма Альтмана, сверхумные инструменты могут значительно ускорить научные открытия и инновации гораздо больше, чем мы можем сделать сами, и, в свою очередь, "значительно увеличить достаток и процветание".

OBOZ.UA уже писал, что ИИ может заменить программистов уже в 2025 году.

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