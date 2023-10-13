В лесу в Польше около 400 деревьев согнулись под углом 90 градусов: ученые спорят из-за жуткого феномена. Видео

Есть на западе Польши небольшой городок Грифино, известный своей мистической тайной. Местный лес называют жутким феноменом из-за удивительных деревьев, согнувшихся у основания на 90 градусов.

Деревья были посажены в 1930-х годах, накануне Второй мировой войны. Издание Ifl Science рассказало о гипотезах ученых по поводу уникального феномена.

В лесу у Грифино царит действительно мистическая атмосфера. Около четырехсот деревьев растут под углом 90 градусов, причем большинство из них наклоняются в одну сторону – на север.

От местных жителей подсказки ждать бесполезно – когда нацисты захватили Грифино во время Второй мировой войны, люди покинули город, поэтому свидетелей тех времен не осталось.

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Среди теорий следует выделить несколько мистических и рациональных. Например, есть версия, что деревья деформировались в результате прилета космического корабля. Инопланетная цивилизация прилетела на Землю, однако с парковкой возникли проблемы, так что пришлось погнуть деревья.

Более реалистичной, но все еще маловероятной является версия о том, что саженцы были раздавлены нацистскими танками, а затем снова начали расти к свету. Однако погнутые деревья окружены обычными вертикальными стволами, поэтому эта версия тоже не выдерживает критики.

Еще одна теория связана с погодными условиями или даже катаклизмами. Саженцы могли оказаться в горизонтальном положении из-за шторма или сильного снега.

Гэри Коулман, доцент кафедры растениеводства и ландшафтной архитектуры в Университете Мэриленд, отметил в комментарии для Washington Post, что, по его мнению, тайна леса кроется в классической гравитационной реакции. Каждый раз, когда росток саженцев оказывался в горизонтальном положении, дерево начинало переориентироваться на свет.

Коулман добавил, что, работая в лесной службе в США, он видел похожие деревья – саженцы сильно повредил ветер во время шторма.

В лесу Грифино ученые обнаружили следы надрезов и сучков. Поэтому вполне вероятно, что столетие назад люди намеренно пытались деформировать саженцы, держа их поближе к земле. А затем гравитация начала "творить чудеса". Сосны часто используют для изготовления изогнутой мебели, рам или бочек. Конечно, естественно изогнутая древесина более крепкая, чем прямая, но изогнутая после сруба. Лес мог располагаться на территории лесной фермы или другого предприятия, имевшего дело с древесиной.

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