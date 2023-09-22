Самый большой цветок на Земле оказался на грани вымирания

Тропические растения рода раффлезия в свое время поразили первооткрывателей размером своих цветков – их диаметр в отдельных случаях может достигать 2 метров. Они оказались самыми большими в мире и многие исследователи и путешественники мечтали увидеть их собственными глазами, несмотря на не слишком приятный вид и запах. И вот наука предупреждает, что это природное чудо оказалось под угрозой исчезновения.

Как пишет издание Cosmos Magazine, 60% рафлезий сейчас находятся под серьезным риском. Но спасти их все еще можно.

Что такое раффлезия – одно из самых причудливых растений в мире

Все представители рода раффлезиевых являются растениями-паразитами. Их природной средой являются тропические леса Юго-Восточной Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд), и из-за необычного жизненного цикла их крайне непросто выращивать в условиях ботанических садов.

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Раффлезии не имеют ни корней, ни стеблей и у них отсутствуют органы, осуществляющие фотосинтез. Все необходимые для жизни вещества этот паразит получает от растения-хозяина, к которому присоединяется через корни-присоски. Он и развивается, грубо говоря, в теле растения-хозяина. Но, когда наступает время опыления, раффлезия выспускает наружу бутоны, распускающиеся гигантскими цветами. Они порой превышают диаметром 1 метр, а весом – 10 килограммов.

По внешнему виду цветы раффлезии напоминают протухшее мясо и похожим образом пахнут. Таким образом растение привлекает насекомых-опылителей. За это оно получило прозвище "трупная лилия".

Предугадать, когда раффлезия зацветет, очень тяжело. В сочетании с ее паразитарным образом жизни это крайне усложняет ее искусственное выращивание. И делает растение чрезвычайно уязвимым к внешнему воздействию на его природную среду обитания.

Почему раффлезиям грозит исчезновение

Пока ученые не могут точно сказать, сколько существует в природе видов раффлезий. Описать удалось 42 из них, но обнаружение продолжается, равно как и категоризация растений. Из-за этой неразберихи только один вид из этого удивительного рода занесен в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), как находящийся под угрозой исчезновения. Это Rafflesia magnifica. Но исследователи, опубликовавшие статью в журнале Plants People Planet, утверждают, что это число должно быть намного выше.

По приблизительным оценкам, 60% видов раффлезий находятся под "серьезным риском исчезновения" и подпадают под стандарты МСОП. По крайней мере 67% известных мест обитания растения не являются охраняемыми территориями.

Чтобы спасти уникальные растения, ученые предложили четырехсторонний подход:

защита окружающей среды как ключевой инструмент спасения живой природы;

более глубокое исследование растений этого рода для лучшего понимания их жизненного цикла и значения;

разработка эффективного метода размножения раффлезий вне их ареала – пока только ботанический сад Богора, недалеко от Джакарты в Индонезии, достиг определенных успехов в этом сложном деле;

развитие экотуризма для привлечения и стимулирования местных общин – этот метод был успешным на Западной Суматре.

"Коренные народы – одни из лучших хранителей наших лесов, и программы по сохранению раффлезии имеют гораздо больше шансов на успех, если в них принимают участие местные сообщества", – пояснил соавтор статьи Адриан Тобиас, лесник с Филиппин. По мнению учёных, раффлезия может стать новым символом охраны природы в тропиках Азии.

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