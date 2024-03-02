Ужасающая судьба: что произойдет с Землей и другими планетами после гибели Солнца

По сравнению с тем, сколько живет среднестатический человек, или существует вид homo sapiens, мы можем считать, что наша Солнечная система чуть ли не бессмертна. Однако науке известно, что Солнце существует уже 4,6 миллиарда лет и еще через 7-8 миллиардов лет людей будущего будет ждать разрушительная катастрофа.

Подробности о том, как погибнет Солнце и чем это грозит каждой из планет нашей системы, рассказал доктор наук и астрофизик Итан Сигел в статье для Big Think. Земля, вероятнее всего, станет одной из непосредственных жертв зрелищной смерти нашей звезды.

Сегодня наша солнечная система относительно стабильна. Восемь планет, пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта вращаются вокруг Солнца. Наша звезда образовалась около 4,6 миллиарда лет назад и с тех пор увеличилась на 14%. Но это не конец эволюции. Впоследствии Солнце превратится в субгиганта, удвоившись в размерах, а затем станет настоящим красным гигантом, увеличившись примерно в 100 раз и усилив яркость в несколько сот раз. Финал ужасающего превращения произойдет через 7-8 миллиардов лет, но уже сейчас ученые знают, как это повлияет на всю солнечную систему.

Солнце существует за счет процессов в ядре, где водород превращается в гелий. Но водород в недрах звезды не бесконечен, так что когда его запасы исчезнут, Солнце станет субгигантом. После этой стадии оно превратится в красного гиганта, плавящего гелий в своих ядрах. Фаза красного гиганта для звезды, подобной Солнцу, приведет к светимости, которая в сотни, а то и более чем в 1000 раз больше нынешней яркости.

Меркурий и Венера станут первыми жертвами предсмертной эволюции Солнца и будут поглощены.

Когда Солнце станет настоящим красным гигантом, такая же участь может ожидать Землю. Ученые все еще выдвигают теории о том, что произойдет: Солнце может полностью проглотить Землю, поглотить ее своими крайними слоями, или, по меньшей мере, поджарить так, как никогда. Поэтому надежды на то, что наш дом переживет такие бурные события – очень призрачны. Вместе с тем, OBOZ.UA ранее рассказывал о теории ученых, которые считают, что может произойти и так, что Земле повезет и в конце концов Солнце ее не поглотит. Однако на этом положительные новости у них заканчиваются. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Вернемся к Солнечной системе, ведь какова бы ни была судьба Земли, она, вероятнее всего, станет последней жертвой красного гиганта.

Солнце-красный гигант будет излучать гораздо больше энергии, чем сейчас, но будет более холодным и будет иметь более низкую температуру на поверхности.

Ученые считают, что Марс, Юпитер и Сатурн потеряют свои атмосферы, но не будут разрушены из-за эволюции Солнца.

Астероиды, пояс Койпера и объекты внутреннего облака Оорта будут разогреты настолько сильно, что потеряют весь лед. После этого останутся только каменно-металлические ядра.

После фазы красного гиганта Солнце превратится в планетарную туманность с белым карликом в ее центре. Во время этого преобразования ядро Солнца сожмется, отбросив внешние слои, которые точно вытолкнут за пределы системы облако Оорта и пояс Койпера, а также отправят в дальний полет Уран и Нептун.

Белый карлик, в который эволюционирует наше Солнце, сможет сиять триллиона лет, пока не погрузится во тьму. Планетарная туманность, которую создаст наше Солнце, должна полностью исчезнуть, и примерно через 9,5 миллиарда лет останется только белый карлик и уцелевшие планеты и астероиды.

Есть подозрения, что из планет выживут в любой форме только Марс, Юпитер и Сатурн. Правда, красную планету может просто разорвать на куски, которые будут кружить по орбите вокруг мертвого Солнца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему Солнцу на самом деле всего 20 лет.

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