Упрощают жизнь: 5 скрытых функций Android, о которых знают не все

Поскольку Android является операционной системой с открытым кодом, уникальных фишек смартфонам, которые ее используют, хватает. Однако некоторые замечательные фишки остаются скрытыми от пользователя, ведь находятся в тех пунктах меню, куда владелец гаджета заглядывает далеко не каждый день.

Видео дня

Хотя опыт пользования Android сильно зависит от производителя вашего устройства, большинство из этих скрытых фишек должны быть на каждом современном смартфоне. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели, но работают они одинаково – независимо от того, пользуетесь вы Samsung, Pixel, Motorola или OnePlus. Издание BGR рассказало, что это за функции и где их искать.

Транслируйте экран Android на смарт-телевизор

Встроенная функция трансляции экрана позволяет переносить все, что вы видите на дисплее, прямо на другое устройство, например, на смарт-ТВ. Поэтому когда вы наткнетесь на забавное видео в YouTube или сфотографируете своего щенка в странной позе, вы сможете продублировать это на большой экран для всей семьи, вместо того чтобы сбрасывать ссылки или файлы каждому отдельно.

Функция доступна на подавляющем большинстве смарт-телевизоров, главное – чтобы ваш Android и телевизор были подключены к одной сети. Нужная опция обычно скрыта в быстрых настройках (шторке) под названием "Трансляция", "Дублирование экрана" или "Smart View". Возможно, придется что-то включить и на самом телевизоре, чтобы телефон его увидел. Если вы используете Fire TV Stick или Fire TV, его нужно перевести в режим зеркального отображения. После этого телевизор появится в списке на телефоне, и вы сможете выбрать, что именно показывать: только конкретное приложение или весь экран смартфона. Эта фишка работает на большинстве современных смарт-телевизоров любой ценовой категории, но если она не встроена в операционную систему ТВ, для ее работы может понадобиться медиаплеер вроде Chromecast.

Управляйте уведомлениями с помощью режима затишья

Режим затишья для уведомлений (Notification cooldown) – это сравнительно новая фишка в Android, поэтому если вы тщательно не следите за всеми обновлениями и кучей свежих функций, то можете и не знать о ее существовании. Опцию представили в Android 15, а затем обновили в Android 16. Она работает так: когда за короткий промежуток времени вам приходит слишком много сообщений, система минимизирует звуковые сигналы и постепенно уменьшает их громкость. Это очень спасает, когда вы включаете интернет после длительной паузы или когда в групповом чате начинается жаркое обсуждение. При этом режим затишья не распространяется на звонки, будильники и другие важные уведомления, поэтому его можно включать без опасений.

На устройствах с Android 16, например на телефонах Pixel, перейдите в Настройки > Оповещения, а затем найдите пункт "Режим затишья для уведомлений" в разделе "Общие". Переведите тумблер в положение "Включено". Когда функция больше не будет нужна, вы сможете отключить ее в этом же разделе.

Включите закрепление приложений для дополнительной приватности

Закрепление приложений (или закрепление экрана) – это функция безопасности, которую вы, вероятно, пропустили, поскольку она довольно специфическая. Суть ее вот в чем: когда вы активируете эту опцию, вы "прибиваете" конкретное приложение к экрану телефона, блокируя возможность выйти из него куда-то еще. Пользователь не сможет свернуть программу, проверить ваши уведомления или заглянуть в другие уголки смартфона. Это невероятно полезно, когда вы на минутку даете свой телефон кому-то другому – коллеге, другу или ребенку, который может случайно открыть личные чаты или файлы. Эта фишка дарит спокойствие всем, кто с опаской делится своим личным гаджетом.

Для включения фунции откройте настройки Android, перейдите в раздел "Безопасность и приватность", а дальше найдите пункт "Дополнительные настройки безопасности". Помните, что интерфейс может немного отличаться в зависимости от версии системы и оболочки производителя, но общая логика одинакова. Включите тумблер "Закрепление приложений". После этого откройте нужное приложение и перейдите в меню запущенных приложений (обзор). На карточке приложения нажмите на три точки (или иконку приложения) в верхнем правом углу. В выпадающем меню выберите "Закрепить". Чтобы снять закрепление, проведите пальцем вверх и удерживайте его (или зажмите одновременно кнопки "Назад" и "Обзор"), после чего введите свой PIN-код, пароль или графический ключ для подтверждения того, что вы являетесь владельцем.

Используйте жесты, чтобы отключить звук скрытых звонков

Жесты очень выручают, когда нужно сделать что-то мгновенно, а времени на полноценную разблокировку экрана просто нет. Функция отключения звука переворачиванием станет вашим лучшим другом, если вы вдруг забыли перевести телефон в беззвучный режим на важной рабочей встрече или лекции, но хотите исправить это незаметно и без лишнего шума.

На устройствах Pixel эта функция называется "Перевернуть для сжатия / Flip to Shhh" и скрывается в системных настройках. Она даже немного шире, чем на других моделях, ведь автоматически включает режим "Не беспокоить" для всех уведомлений. На смартфонах других брендов эту опцию обычно можно найти в настройках стандартного приложения "Телефон". Как только вы ее активируете, все, что понадобится для отключения звука во время входящего вызова – это просто положить телефон экраном вниз.

Попробуйте секретные короткие коды

В Android есть целая куча секретных коротких кодов, доступ к которым зависит от модели вашего телефона и мобильного оператора. Эти комбинации могут показать техническую информацию об устройстве, например номер IMEI, или запустить интересные диагностические тесты и вывести статистику. Если ваш оператор поддерживает такие функции, с помощью кодов можно управлять отображением номера во время звонков или проверять статус переадресации и ожидания вызова. Вводятся они через стандартную панель набора номера (звонилку), а их работоспособность зависит от версии Android, ведь не все старые коды совместимы с современными прошивками.

Если вам интересно поэкспериментировать с кодами, просто откройте приложение для звонков и наберите комбинацию символов и цифр, например `*#*#7287#*#*#*`. Конкретно этот код на телефонах Pixel запускает встроенную утилиту для ремонта и диагностики. Лучший способ найти рабочие комбинации – загуглить перечень кодов именно под вашу модель смартфона и текущую версию системы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как без ремонта или перепрошивки ускорить работу смартфона на Android.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.