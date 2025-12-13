Украинцы из NAVI пробились в полуфинал престижного турнира в Будапеште

Украинская киберспортивная команда NAVI пробилась в полуфинал турнира Starladder Budapest Major 2025 по компьютерной игре Counter-Strike 2. В четвертьфинале они победили нынешнего фаворита – команду из Бразилии FURIA.

Видео дня

Украинцы сыграли три раунда на разных картах. Сначала они легко победили на карте Mirage со счетом 13-5. На второй карте бразильцы "вырвали" раунд 16-13. На третьей карте Train NAVI разгромили FURIA со счетом 13-3. Другие четвертьфинальные матчи состоялись 11-12 декабря в Будапеште.

По их результатам, в полуфинал вышли сербская Team Spirit, французская Team Vitality, американская FaZe Clan и украинская Natus Vincere. Украинская команда сыграет с американцами из FaZe Clan.

Полуфиналы состоятся сегодня, 13 декабря на арене в Будапеште. StarLadder Budapest Major 2025 – последний большой турнир в 2025 году. Его призовой фонд – $1,25 млн.

Победитель получит 500 тысяч долларов. Впервые для соревнований серии, финал турнира будет проходить в формате до трех побед. Финал запланирован на 14 декабря.

Материал подготовлен при поддержке GGBET – украинского букмекера и партнера ведущих киберспортивных событий. Компания системно поддерживает развитие киберспорта и создает проекты, способствующие росту индустрии в Украине. Сотрудничество с топовыми командами, в частности NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для фанатов

Реклама 21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.