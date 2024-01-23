Ученые нашли подсказку, которая может окончательно раскрыть тайну снежного человека

Снежный человек вместе с НЛО десятками лет является поставщиком сенсационных заголовков для СМИ. Несмотря на то, что мир давно вошел во времена высоких технологий и фото/видеокамер, способных снимать в формате 8К, эта парочка все еще остается недостижимой для человечества. И, вероятно, для этого есть очевидная причина – их просто не существует. По крайней мере, если говорить о снежном человеке – неизвестном гигантском виде приматов, который блуждает лесами, в частности Северной Америки.

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Аналитик Фло Фоксон считает, что нашел доказательства того, что за мифами о легендарном йети кроется достаточно очевидная правда – это просто медведи, ходящие на задних ногах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Journal of Zoology.

Ранее связать медведей и наблюдения снежного человека уже пытались другие исследователи, но их данные касались только одного региона США – Тихоокеанского северо-запада.

Теперь же Фоксон решил проработать больший массив данных и найти подтверждения той теории. Результаты его работы показали, что существует сильная корреляция между наблюдениями йети и местной популяцией черных медведей. В частности, на каждые 1000 медведей частота наблюдений снежного человека возрастает примерно на 4%.

Спутать черных медведей и снежного человека действительно довольно просто. Несмотря на название, этот вид медведей может иметь разный цвет шерсти – от золотисто-коричневого до темно-рыжего, а также именного – черного.

Как и снежный человек, медведь очень массивное животное и часто становится на задние лапы, чтобы лучше увидеть окружающую среду. Кроме того, черных медведей часто видят в лесистых районах – именно там, где якобы любит проводить время снежный человек.

Фоксон в своей работе даже привел цитату из одного из сообщений о наблюдениях, где описывая увиденное на фото люди говорят, что это "похоже на медведя".

В целом, Фоксон обнаружил, что на основе лесных массивов и человеческой популяции, на каждые 5 000 черных медведей приходится примерно одна встреча со снежным человеком. Каждая дополнительная 1000 медведей повышает вероятность встречи примерно на 4%. Отсюда вывод, что "если снежный человек существует, это может быть медведь".

Вместе с тем, Фоксон признает, что есть штаты, где нет известной популяции медведей, но были случаи сообщений о появлении снежного человека. Однако он считает, что здесь может иметь место человеческий фактор ошибочной идентификации.

Недостаток работы аналитика лишь в том, что для анализа были использованы данные 2006 года – это последний раз, когда эксперты собирали информацию о популяции черных медведей. Кроме того, несмотря на то, что исследование Фоксона охватывает значительно большую территорию, оно все же не охватывает все возможные зоны наблюдения в США и Канаде.

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