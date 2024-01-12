Туристка утверждает, что сняла на видео инопланетян ростом 3 метра на холме в Бразилии. Вирусные кадры

В сети активно распространяется видео, на котором якобы по склону горы ходит инопланетянин. Туристка Сара Далете во время прогулки на острове Илья-ду-Мел в Бразилии заметила две странные фигуры высотой в 3 метра, заявив, что это пришельцы. Интернет-пользователи начали собственные исследования и предположения о наличии инопланетян в том месте, ведь, как утверждает Сара, на вершину горы невозможно добраться с подножия.

Видео дня

Видео с "неизвестными созданиями" женщина опубликовала в Instagram. Оба они быстро двигали руками, а впоследствии одна из трехметровой фигуры начала спускаться со склона. "И еще одна вещь, если сравнить, он более или менее размером с дерево. Да, он большой", – сказали туристы в видео, слова которых расшифровали пользователи Х.

Конечно, эту новость начали проверять на дезинформацию. Одним из таких оказался эксперт по НЛО Ник Поуп. "Нет достоверных доказательств того, что произошло что-то связанное с НЛО или инопланетянами, или что это было что-то другое", – заявил эксперт Metro.

В соцсети Х также начались активные обсуждения: один из пользователей создал тред, в котором разъяснил, почему на самом деле это обычные люди, которые фотографировались на вершине горы.

"Ее муж поделился местом съемок в своем Instagram. Используя Google Maps, можно определить место и сравнить его с кадрами. Для того чтобы крышу палатки можно было обрамить холмом, сделан вывод, что они были на расстоянии 1 км. Подходя к холму с помощью Google Maps, мы понимаем, что он не так высок, как кажется на видео", – объяснил Diogo Milagres.

Он продолжил: "Вердикт: Вы четко видите, что это был человек нормального роста, что холм небольшой, и поэтому человек смог спуститься без труда".

После рассекречивания того, что на самом деле на горе были обычные люди, Сара отредактировала свое сообщение в Instagram и написала, что один из присутствующих "действительно выглядит, как нормальный человек, но выше большинства".

В комментариях к посту люди также отреагировали на дезинформацию со стороны женщины: "Глядя на видео видно, что он фотографирует, а я снимаю на мобильный, потом он кладет руку на талию и смотрит на мобильный. Это должен быть человек, если посмотреть на растительность возле него, это низкие кусты, а не деревья", "Ясно видно, что это человек, который прошел тропу к вершине. Рубашка завязана у него на голове, а он снимает".

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