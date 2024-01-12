Тайна 'трехметрового пришельца' в Бразилии раскрыта: им оказался известный баскетболист. Фото и видео

Сеть потрясло видео о наличии якобы трехметровых пришельцев на одной из гор острова Илья-ду-Мел в Бразилии. На самом деле это оказался баскетболист Фелипе Мотта из сборной "Фламенго". Спортсмен ростом в 2 метра, поэтому и показался туристам, которые увидели его на холме, высоким.

Видео дня

Известный баскетболист в своем видеоопровержении в TikTok заявил, что его часто дразнят за рост, но "шутка" о трехметровом инопланетянине его обидела. В частности, Филипп объяснил, что в тот день пошел на прогулку, чтобы насладиться природой и видами и даже не думал, что его начнут фотографировать и создавать слухи.

"Я шел по тропинке, чтобы насладиться природой и этим видом, но тогда люди фотографировали меня, снимали меня. Они сделали эту хорошую фотографию со мной, когда я был там на горе. Тогда они прислали это на страницу со сплетнями и назвали меня "инопланетянином ", ростом более трех метров", – сказал спортсмен.

Кем был второй человек, пока неизвестно. Хотя Metro сообщал, что это, вероятно, английский футболист Питер Крауч ростом в 2 метра. Впоследствии тот написал в Х, что был в семейном отпуске и попросил почитать его частную жизнь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что туристка заметила на одном из холмов острова Илья-ду-Мел в Бразилии две высокие фигуры и назвала их "пришельцами". Видео, которое сняла женщина, быстро разлетелось соцсетями. Один из пользователей Х опроверг информацию, исследовав местность на Google Maps, и заключил, что там были обычные люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!