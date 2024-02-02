Ученая разработала уникальный язык, имеющий всего 120 слов: уже есть тысячи носителей

Канадская переводчица за специалист в области лингвистики Соня Лэнг создала уникальный язык Toki Pona. Овладеть новым языком довольно просто – он имеет всего 120 слов. Исследователи подсчитали, что в английском языке, например, существует 1022000 слов и ежегодно это количество возрастает примерно на 8500 новых лексем. В то же время, проект Toki Pona максимизирует значение и минимизирует сложность.

Видео дня

Toki Pona возникла на основе английского, нидердандского, финского, мандаринского и кантонского языков. Сейчас есть уже тысячи носителей нового языка, рассказывает издание Ifl Science.

Язык добра

Как объясняет Лэнг на официальном веб-сайте Toki Pona: "Toki Pona – это язык, который я изобрела в 2001 году. Это была моя попытка понять смысл жизни в 120 словах. Сейчас есть тысячи носителей и 137 важных слов".

Toki Pona, пожалуй, самый простой язык в мире для изучения. Название происходит от английского слова talk и эсперантского слова bona, что означает "хорошо", поэтому это можно условно перевести как язык добра.

Простая минималистическая структура и краткий словарный запас, не содержащий никаких негативных коннотаций, были разработаны на основе гипотезы Сепира-Уорфа, согласно которой структура языка влияет на мировоззрение или познание его носителей.

Как говорить на Toki Pona

Toki Pona быстро распространилась, особенно среди онлайн сообществ, которые создали группы, посвященные этому языку. В 2021 году Лэнг опубликовала книгу, обогатив словарный запас Toki Pona предложениями носителей со всего мира. После этой публикации словарный запас состоит из 137 основных слов и дополнительных, менее употребляемых.

В алфавите всего 14 букв, 9 согласных (p, t, k, s, m, n, l, j, w) и 5 гласных (a, e, i, o, u), подобранных так, чтобы их было легко всем . Структура предложения также проста и уже знакома большинству людей: подлежащее + глагол + объект.

Существительные не склоняются по числу, например, jan может означать личность, людей, человечество или кого-либо в зависимости от контекста. Кроме того, имея такой небольшой словарный запас корневых слов, Toki Pona в значительной степени полагается на фразы существительных, где существительное модифицируется следующим корнем, чтобы получить более сложные значения, например, jan, за которым следует utala – бороться, переводится как боец, солдат или воин .

Но простота иногда может запутать, поскольку значение предложения зависит от контекста. Например, moku означает и есть, и еду, поэтому в зависимости от контекста mi moku может означать либо я ем, либо я еда.

С числительными все очень интересно: wan – один, tu – два и mute – много.

Для еще большего упрощения Лэнг изобрела систему письма для логографической системы под названием sitelen pona. Иероглифы sitelen pona используется для совмещения нескольких слов в одно.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы ученых по изучению нового языка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.