У Fortnite появилась точная копия Майдана Независимости: как открыть карту и почему это поможет задонатить
Роль украинских локализаций и упоминаний Украины в играх трудно переоценить, особенно во время Великой войны. Это не только напоминает миру об агрессии РФ, но и развивает украинскую культуру и помогает привлечь средства на восстановление инфраструктуры.
Недавно в одной из самых популярных в мире игр Fortnite была создана точная копия Майдана Независимости. О миссии этой инициативы и о том, как она поможет собрать средства на восстановление Украины, рассказали UNITED24.
Особенностью Fortnite является то, что генерировать новые карты могут не только разработчики, но и независимые создатели. Кроме того, каждая локация монетизируется, когда игрок проводит на ней много времени, выполняя задания или покупая скины.
Таким образом, точная копия Майдана Незалежности в Fortnite под названием TheDonationMap – это действенный инструмент, позволяющий людям со всего мира не только виртуально посетить Киев, но и профинансировать реконструкцию разрушенной россиянами украинской больницы.
Все собранные средства будут направлены на восстановление амбулатории первичной медико-санитарной помощи в Прибугском, Николаевская область. Эта клиника станет средством решения неотложных медицинских потребностей, возникающих у жителей регионов, приближенных к линии фронта.
Как открыть карту?
- Для начала перейдите по ссылке ttps://www.fortnite.com/download;
- Загрузите игру;
- Войдите или создайте аккаунт в Epic Games;
- Перейдите в поиск;
- Введите код карты 1992-2531-2170;
- Добавьте локацию в избранное и нажмите select и play.
Теперь, играя и развлекаясь, вы будете зарабатывать средства на благородное дело. Исследуйте точную копию Майдана Незалежности, оставаясь на ней как можно дольше, потому что каждая секунда, каждая копейка и каждый игрок имеет значение.
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