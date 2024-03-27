У Fortnite появилась точная копия Майдана Независимости: как открыть карту и почему это поможет задонатить

Роль украинских локализаций и упоминаний Украины в играх трудно переоценить, особенно во время Великой войны. Это не только напоминает миру об агрессии РФ, но и развивает украинскую культуру и помогает привлечь средства на восстановление инфраструктуры.

Недавно в одной из самых популярных в мире игр Fortnite была создана точная копия Майдана Независимости. О миссии этой инициативы и о том, как она поможет собрать средства на восстановление Украины, рассказали UNITED24.

Особенностью Fortnite является то, что генерировать новые карты могут не только разработчики, но и независимые создатели. Кроме того, каждая локация монетизируется, когда игрок проводит на ней много времени, выполняя задания или покупая скины.

Таким образом, точная копия Майдана Незалежности в Fortnite под названием TheDonationMap – это действенный инструмент, позволяющий людям со всего мира не только виртуально посетить Киев, но и профинансировать реконструкцию разрушенной россиянами украинской больницы.

Все собранные средства будут направлены на восстановление амбулатории первичной медико-санитарной помощи в Прибугском, Николаевская область. Эта клиника станет средством решения неотложных медицинских потребностей, возникающих у жителей регионов, приближенных к линии фронта.

Как открыть карту?

Для начала перейдите по ссылке ttps://www.fortnite.com/download;

Загрузите игру;

Войдите или создайте аккаунт в Epic Games;

Перейдите в поиск;

Введите код карты 1992-2531-2170 ;

; Добавьте локацию в избранное и нажмите select и play.

Теперь, играя и развлекаясь, вы будете зарабатывать средства на благородное дело. Исследуйте точную копию Майдана Незалежности, оставаясь на ней как можно дольше, потому что каждая секунда, каждая копейка и каждый игрок имеет значение.

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