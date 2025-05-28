Топ-5 правил, которые спасут ваш телефон от взлома и мошенников: как не потерять данные и деньги

Обеспечение безопасности смартфона имеет чрезвычайное значение, ведь современные мобильные устройства содержат большое количество личной информации и служат инструментом доступа к банковским счетам, социальным сетям и другим важным сервисам. Взлом телефона может привести к утечке конфиденциальных данных, финансовым потерям и злоупотреблению личной информацией.

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Неприятный случай может произойти как из-за уязвимостей в программном обеспечении, так и вследствие разнообразных фишинговых атак. OBOZ.UA рассказывает о топ-5 правил, которые спасут устройство от взлома и мошенников.

Во-первых, стоит остерегаться нежелательных запросов на информацию:

– никогда не предоставляйте личные данные, такие как дата рождения, адрес или реквизиты счета, в ответ на текстовые сообщения, электронные письма или телефонные звонки, даже если они поступают, якобы, как от вашего банка или оператора мобильной связи.

Во-вторых, откажитесь от SMS-аутентификации:

– выберите двухфакторную аутентификацию на основе приложений. В отличие от SMS, эти приложения не зависят от вашего номера телефона, что делает их гораздо более безопасными.

В-третьих, следите за своими счетами, особенно находясь за границей:

– регулярно проверяйте свои банковские и криптоплатформы на наличие любой подозрительной активности.

В-четвертых, стоит усилить свою цифровую защиту:

– используйте надежные, уникальные пароли и рассмотрите возможность использования менеджера паролей. Также обновите свои контрольные вопросы, чтобы их было труднее угадать.

В-пятых, действуйте быстро, если ваш телефон неожиданно потеряет сигнал:

– это может быть ранним признаком того, что ваш номер был перенесен без вашего ведома. Немедленно обратитесь к своему мобильному оператору и банку.

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