Только занимают место: какие приложения на iPhone действительно не нужны

Со временем на смартфонах накапливается множество программ, которыми мы пользуемся редко или почти никогда. Они не только занимают место на вашем устройстве, но могут замедлять его работу и тратить заряд батареи.

OBOZ.UA собрал список приложений, которые вам не нужны. Избавившись от них, вы не только улучшите работоспособность своего iPhone, но и сохраните кучу свободного времени.

Прогноз погоды

Установка нескольких погодных программ не увеличит точность прогноза. В вашем смартфоне предварительно загружено достаточно хорошее приложение, поэтому эксперты рекомендуют пользоваться им и не устанавливать излишний мусор на свой iPhone.

Браузеры

Если вы пользователь iPhone, то на вашем смартфоне по умолчанию достаточно удобный браузер Safari. Поэтому нет необходимости оставлять на своем гаджете Chrome или Firefox.

Социальные сети

Социальные сети в настоящее время очень популярны, поэтому вероятно вы не готовы от них избавиться. Но этого и не нужно делать. Оставьте всего одно или два приложения, которыми вы пользуетесь чаще всего. В не популярных программах для общения люди, как правило, проводят не много времени, из-за чего их основной функцией становится занимание лишнего места в памяти телефона.

Игры

Со временем мы теряем интерес к некоторым играм и программам и это нормально. Но если вы не играли в игру в течение нескольких месяцев, вероятно, вы больше никогда к ней не вернетесь. Поэтому подобные приложения можно удалять без колебаний.

Стриминговые сервисы

Такие сервисы, как Netflix, Spotify, Apple Music, Megogo и т.д., конечно, очень интересны и полезны, но занимают много места в памяти вашего смартфона. Мы не говорим, что вам следует отказаться от потребления контента, но для вашего гаджета было бы хорошо, если бы вы оставили только одно приложение для прослушивания музыки и одно для просмотра фильмов.

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