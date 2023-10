Теорему Пифагора обнаружили на глиняной табличке, которая более чем на 1000 лет старше математика

Знаменитую теорему Пифагора, которую заучили все старшеклассники, изучавшие математику, вероятнее всего не придумал не древнегреческий математик. Она существовала задолго до рождения Пифагора и была известна вавилонянам.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing.

Исследование показало, что теорему Пифагора, которая тогда, конечно, так не называлась, знали еще древние вавилоняне и даже записали ее на глиняной табличке.

Впоследствии же уравнение было названо в честь греческого философа и математика Пифагора, жившего примерно 2 500 лет назад.

Эта теорем является одним из известнейших утверждений в математике, а также, как значили авторы исследования, "четвертым по красоте уравнением".

Видео дня

Но, как оказывается, Пифагор не открыл важное уравнение: a2 + b2 = c2, а лишь пересказал его. Теорема Пифагора утверждает, что в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы (c) равен сумме квадратов двух других сторон (a и b).

Но, вероятнее всего, первыми это поняли вавилонские математики. Об этом свидетельствует найденная учеными вавилонская табличка IM 67118, которая опережает Пифагора более тысячелетия и использует принципы той же теоремы для вычисления длины диагонали внутри прямоугольника.

Как пишет IFL Science, табличка датируется 1770 годом до н.э., что задолго до рождения Пифагора около 570 года до нашей эры. Также была найдена еще одна табличка и с обозначенными треугольниками внутри квадрата, датируемой примерно 1800-1600 годами до нашей эры.

Сначала исследователи не знали, что именно было изображено на табличках, но когда математики расшифровали обозначения, используя вавилонскую систему счисления с основой 60, оказалось, что древние математики были знакомы с теоремой, которую мы знаем как теорема Пифагора. Им также были известны и другие передовые математические концепции.

"Вывод неизбежен. Вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной: d = квадратный корень из 2", – написал автор исследования, математик Брюс Ратнер.

Он отметил, что это было, пожалуй, "первое известное иррациональное число".

"Однако это, в свою очередь, означает, что они были знакомы с теоремой Пифагора – или, по крайней мере, с ее частным случаем для диагонали квадрата (d2 = a2 + a2 = 2a2) – более чем за тысячу лет до великого мудреца, в честь которого она была названа" – отметил ученый.

Он объяснил, что авторство Пифагора могли приписать случайно, поскольку пифагорейские знания не сохранились в псемном виде и устно передавались из поколения в поколение, поскольку письменных материалов было мало.

Ратнер добавляет, что ученики Пифагора были так благодарны мудрецу, что частенько даже свои собственные открытия приписывали самому Пифагору.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что человечество 300 лет ошибочно читало первый закон Ньютона.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.