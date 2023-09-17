Человечество 300 лет ошибочно читало первый закон Ньютона: но 'дикая' правильная версия все равно ничего не меняет

Исаак Ньютон в 1687 году сформулировал свои знаменитые законы движения, в том числе и Первый закон (об инерции), но оказалось, что при переводе его закона была допущена ошибка, которая определенным образом искажала то, что имела в виду ученый. Найти ошибку удалось только три столетия спустя, но оказалось, что она не слишком влияет на суть закона.

Об этом говорится в исследовании, которое провел философ из Вирджинского технического университета Дэниел Хук, решивший расставить точки над "i". Его работа была опубликована в журнале Philosophy of Science.

Закон инерции Ньютона звучит так:

Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

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Если проще – объект будет продолжать двигаться по прямой линии или оставаться в покое, если не вмешается внешняя сила.

Как отметил Гук, проблема в том, что Ньютон записал свои законы на латыни, а во время перевода одно из слов перевели не совсем верно, в результате чего получился "грубый неправильный перевод" на английский, который был опубликован в 1729 году.

Однако именно на основе этого перевода ученые и преподаватели интерпретировали первый закон инерции Ньютона. Как отмечает философ, их интерпретация хорошо работает, но до того момента, когда вы вспоминаете, что внешние силы действуют постоянно, и Ньютон, несомненно, понимал это.

В ходе своего исследования Гук обнаружил, что об ошибке также сообщали еще в 1999 году, когда двое ученых обратили внимание на то, что перевод латинского слова quatenus означает "постольку", а не "если только" (в российской версии формулировки ошибочным можно считать слово "пока". – Ред.).

По мнению Гука, Ньютон имел в виду не то, что объект сохраняет свой импульс, если на него не действуют другие силы, а то, что каждое изменение импульса тела – каждый толчок, погружение, поворот и рывок – обусловлено внешними силами.

При этом, как отмечает философ, поправка в закон инерции Ньютона до сих пор не внесена.

"Некоторые считают мое чтение слишком диким и нетрадиционным, чтобы воспринимать его всерьез. Другие думают, что оно настолько очевидно верно, что вряд ли стоит спорить", – заметил Гук.

Вместе с тем он сам признает, что в большой степени это лишь семантический спор, который не изменит физику.

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