Создатель Всемирной паутины предупредил о неочевидной угрозе от искусственного интеллекта: о чем идет речь

Активное использование искусственного интеллекта вместо стандартного "открытого" интернета ставит под угрозу рекламную модель, на которой построена интернет-экономика. Если тенденции сохранятся, интернет может измениться навсегда.

Об этом предупредил британский компьютерный ученый, создатель World Wide Web (WWW, или Всемирная паутина) Тим Бернерс-Ли. Он выступил на саммите Financial Times "Будущее ИИ" в Лондоне, передает Forbes Ukraine.

Как именно ИИ может изменить основу экономической структуры интернета

Популярные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT или Gemini, считывают веб-сайты и предоставляют пользователю краткий ответ на основе этой информации. В этой ситуации больше нет необходимости в том, чтобы человек самостоятельно заходил на исходную веб-страницу, то есть пользователь не увидит рекламу, на которой зарабатывает сайт. Нет просмотра, перехода по ссылке – нет заработка.

"Рекламные модели потерпят крах, если искусственный интеллект будет извлекать информацию из веб-страниц и предоставлять результат непосредственно пользователю. Это угрожает существованию миллионов сайтов, которые живут за счет показов и кликов", – объяснил Бернерс-Ли.

Если все больше людей будут отказываться от чтения веб-сайтов, "вся бизнес-модель сети, основанная на рекламе, начнет разрушаться", добавил эксперт.

Он назвал это потенциальной "кнопкой перезагрузки" для интернета: в будущем пользователь больше не будет рассматриваться как товар, что выведет интернет из зависимости от рекламы в сторону устойчивой экосистемы, основанной на уважении.

Что прогнозируют другие специалисты

Президент Mozilla Марк Сурман назвал текущую ситуацию "перепутьем" и призвал создавать модели, которые лучше защищают приватность пользователей.

Сооснователь Inrupt Джон Брюс добавил, что крупные бренды оказались "в экзистенциальной точке", поскольку могут стать зависимыми от больших языковых моделей (LLM), а таргетированная реклама через ИИ лишь усилит вмешательство в личное пространство пользователей.

Пока что рекламная модель продолжает существовать и приносить огромные деньги. На прошлой неделе материнская компания Google – Alphabet – сообщила о рекордных квартальных доходах в $100 млрд, Meta – $51,2 млрд, хотя инвесторы обеспокоены ростом расходов на развитие ИИ.

