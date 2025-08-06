Когда представят новый iPhone: дата презентации Apple

Нынешняя презентация Apple обещает стать настоящей сенсацией для поклонников технологий. По данным немецких поставщиков, которые просочились в сеть, компания представит новую линейку iPhone 17 уже совсем скоро.

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По информации, обнародованной немецким ресурсом iphone-ticker.de, презентация iPhone 17 запланирована на вторник, 9 сентября 2025 года. Эта дата согласуется с прогнозами авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, который отметил, что анонс состоится в период с 8 по 10 сентября.

Гурман выделил 9 или 10 сентября как наиболее вероятные даты, что добавляет уверенности в точности информации от поставщиков. Таким образом, поклонники Apple могут готовиться к грандиозному шоу уже через месяц. Ожидается, что официальные приглашения для прессы поступят 2 сентября, что соответствует традиционному графику компании.

Новая линейка iPhone 17 будет включать несколько моделей, которые привлекут внимание разнообразной аудитории. По данным источников, Apple представит:

iPhone 17,

iPhone 17 Air (который заменит модель Plus) ,

(который заменит модель Plus) iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max.

Каждая из этих моделей, вероятно, получит значительные обновления в дизайне, производительности и камерах, что является визитной карточкой Apple. Кроме того, презентация может включать и другие продукты, такие как Apple Watch SE 3, Series 11, Ultra 3 и, возможно, AirPods Pro 3. Такой широкий ассортимент новинок только подогревает интерес к событию.

Что касается продаж, Apple придерживается привычного расписания. Предварительные заказы на iPhone 17, по прогнозам, начнутся в пятницу, 12 сентября, сразу после презентации. Это позволит фанатам как можно быстрее зарезервировать себе новинку. Официальный старт продаж в магазинах и доставка покупателям запланированы на пятницу, 19 сентября. Запуск охватит ключевые рынки, в частности США, Китай, Европу и Японию, что обеспечит широкий доступ к новым устройствам.

OBOZ.UA предлагает узнать, какими цветами будет поражать iPhone 17 Pro.

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