Катастрофа для Земли: ученые предупредили об угрозе полной гибели тропических лесов

Дальнейшие изменения климата, связанные с глобальным потеплением, делают тропические леса слишком жаркими для фотосинтеза. В конечном счете это может привести к полному исчезновению этой важной для нашей планеты экосистемы.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Исчезновение тропических лесов будет означать катастрофу для климатических систем и биоразнообразия Земли.

Наблюдения с Международной космической станции (МКС) обнаружили, что небольшой, однако растущий процент листьев в тропических лесах приближается к максимальному температурному порогу для фотосинтеза.

Средняя температура, критическая для фотосинтеза составляет 46,7 градусов по Цельсию. Когда температура достигает таких показателей, фотосинтетические механизмы тропических деревьев просто начинают выходить из строя.

Ученые признают, что только 0,01% всех листьев превышает эту критическую температуру ежегодно. Но наблюдаемые в этом году температурные тенденции ничего хорошего не обещают. При этом повышение температуры воздуха на 4 градуса по Цельсию может привести к массовой гибели деревьев в тропических лесах.

Ученые отмечают, что это вызывает беспокойство, поскольку повышение температуры воздуха на 2-3 градуса Цельсия означает, что верхняя температура листьев повышается на 8 градусов Цельсия.

Тропические дождевые леса, занимающие 1,2 млрд гектаров или около 6% поверхности Земли, являются жизненно важными регионами для нашей планеты. Они являются домом для половины видов животных и растений в мире.

Кроме того, эти леса служат хранилищами пресной воды. В частности, только в лесах в бассейне Амазонки хранится пятая часть всех мировых запасов.

Еще одна важная способность тропических лесов – во время фотосинтеза вырабатывается 32% кислорода на планете, а также это помогает стабилизировать глобальный климат, поглощая миллиарды тонн углекислого газа из атмосферы ежегодно.

Хотя цифра 0,01% кажется несущественной, исследователи отмечают, что она может быстро расти.

"Она будет увеличиваться потенциально гораздо быстрее", – сказал доцент кафедры экологии в Университете Чепмэна в Калифорнии Джошуа Б. Фишер.

Ученые также рассказали, что их исследование показало каскадный эффект: когда гибли листья, попавшие под влияние слишком высокой температуры, это повышало температуру и в соседних листьях. В результате погибали листья, вслед за ними – ветки, а затем и целые деревья.

"Если у вас отмирают 10% листьев, вся ветвь становится теплее, потому что критическая часть этой ветви больше не может охлаждать более широкую ветвь. Аналогично можно предположить весь лес, когда погибает дерево", – пояснил доцент кафедры экоинформатики в Университете Северной Аризоны. Доути.

Вместе с тем, несмотря на самые оптимистичные прогнозы, ученые считают, что у человечества еще есть время для того, чтобы ограничить выбросы и избежать гибели тропических лесов.

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