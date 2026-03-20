Samsung планирует инвестировать рекордные средства в разработку чипов на основе искусственного интеллекта: что известно

Южнокорейский гигант Samsung Electronics объявил о рекордных инвестициях в 2026 году. В частности, компания потратит более 110 трлн вон – а это 73,3 млрд долларов – на расширение производства микроэлектроники и соответствующие исследования, связанные с чипами для искусственного интеллекта.

На ежегодном общем собрании компании гендиректор Чон Йон Хён заявил, что рост спроса на ИИ способствует "взрывному росту" заказов на продукцию с ИИ. Соответственно, Samsung сосредоточится на чипах ИИ следующего поколения, пишет Bloomberg.

Samsung пытается вернуть позиции, утраченные в борьбе с SK Hynix, нынешним лидером в сегменте чипов HBM – чипов памяти с высокой пропускной способностью, которые активно использует Nvidia.

Именно HBM-чипы являются "сердцем" современных ИИ-серверов, и спрос на них стремительно растет вместе с развитием генеративного и агентского искусственного интеллекта.

Инвестиции в более чем $73 млрд – это на 22% больше, чем компания тратила на ИИ ранее, и существенно больше планов главного производителя чипов, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая планирует аналогичные расходы, но только в размере $50 млрд.

"Аналитики прогнозируют, что операционная прибыль Samsung вырастет более чем в четыре раза, до рекордных 202,6 трлн вон – около $150 млрд – за год", – отмечают эксперты Bloomberg.

При этом запланированные инвестиции предприятия составят более половины этой суммы.

Масштабные вложения Samsung в разработку искусственного интеллекта и полупроводников — это не только "попытка догнать конкурентов на рынке B2B", но и "шаг для удержания лидерства на рынке смартфонов", считают аналитики.

По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2025 года Samsung снова разделил с Apple место в топ-10 самых популярных смартфонов мира. Именно интеграция новых ИИ-функций помогает компании укреплять позиции своих более доступных линеек.

