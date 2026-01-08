Первый в мире 6K 3D-монитор без очков и новая эра цветов: что Samsung показала на CES 2026

Компания Samsung на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе сделала ключевой акцент на дисплейных технологиях нового поколения – прежде всего игровых мониторах. Главной премьерой стала линейка Odyssey 2026 года. Ее флагман – первый в мире 6K 3D-монитор Odyssey G9, позволяющий играть в трехмерные игры без специальных очков.

Также Samsung представила следующее поколение Odyssey G6 и три новые модели Odyssey G8, ориентированные не только на геймеров, но и на креаторов. Новые модели, как заявляют в компании, расширяют границы разрешения, частоты обновления и уровня погружения.

Odyssey 3D 32″ (G90XH6K) привлек немалое внимание на стенде. Посетители CES могли протестировать около 60 игр в 3D-формате, среди которых Stellar Blade, Lies of P: Overture и The First Berserker: Khazan. Digital-креатор Джерри Руиз отметил, что опыт 3D-гейминга без очков выглядит "полностью новым и значительно более иммерсивным", а возвращение к обычному формату после этого кажется сложным.

В сегменте визуальных решений компания также показала 130-дюймовый Micro RGB с независимой подсветкой каждого RGB-диода. Технология открывает новую эру цветов – самый широкий спектр из когда-либо представленных в телевизорах Samsung.

Также были презентованы новые OLED, Neo QLED и Mini LED-телевизоры с поддержкой HDR10+ ADVANCED и пространственного звука Eclipsa Audio. Так, ультратонкий OLED S95H – это игровой монитор премиум-класса, уже получивший награду CES Innovation Awards 2026 и ставший одним из самых заметных OLED-дисплеев выставки.

В то же время портативный проектор The Freestyle+ позволяет пользователям просматривать контент на стенах, потолках и неровных поверхностях, таких как углы и шторы. Это дает возможность прекрасно сочетать технику с интерьером и эстетическими предпочтениями пользователей.

В центре всех дисплейных инноваций Samsung – обновленная операционная система Tizen, которую компания называет самой мощной за всю историю платформы. Пользователи телевизоров и дисплеев Samsung смогут получать обновления Tizen OS в течение 7 лет, что должно обеспечить более долгий жизненный цикл устройств.

AI как "компаньон для жизни"

Кроме того, Samsung представила на CES 2026 концепцию"AI-компаньон для вашей жизни", интегрируя искусственный интеллект в телевизоры, дисплеи, бытовую технику и сервисы. Отдельным элементом экосистемы стал Vision AI Companion (VAC), который позволяет телевизорам не только подстраивать изображение и звук, но и помогать с выбором контента, рецептов или музыки.

В то же время AI Sound Controller Pro позволяет увеличивать или уменьшать громкость шума толпы, комментариев или фоновой музыки. Пользователи могут просто делать голосовые запросы, и любой телевизор, оснащенный VAC, выполнит эти запросы в соответствии с контекстом.

Дебют в коммерческих дисплеях и награда CES

Параллельно с бытовыми и игровыми решениями Samsung впервые полноценно вышла на CES с коммерческими дисплеями. Технология Spatial Signage – 3D-дисплей без очков для ритейла – была отмечена CES Innovation Awards 2026 в категории "Предпринимательские технологии".

Spatial Signage создает эффект глубины для 2D-контента. Он ориентирован на торговые пространства. Дисплей имеет тонкий корпус (52 мм), диагональ 85 дюймов и поддерживает управление контентом через Samsung VXT. С ее помощью можно дистанционно размещать содержимое в магазинах на различных устройствах.