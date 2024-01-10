Разгадана тайна странных космических радиоколец, которые больше целых галактик

Таинственные кольцевидные радиоволны, размеры которых больше целых галактик, могут быть галактическими ветрами от звезд, взорвавшихся миллиарды лет назад. Такие ветры могут распространяться на скорости до 2 000 километров в секунду.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые погрузились в массивные звездные галактики, которые могут управлять этими сверхбыстрыми ветрами.

В 2019 году австралийский телескоп ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) обнаружил то, чего никто раньше не видел: кольцевидные радиоволны в космосе, настолько большие, что в их центрах содержались целые галактики.

Например, обнаруженная структура имела по меньшей мере сотни килопарсеков в поперечнике, в то время как наша галактика Млечный Путь имеет всего 30 килопарсеков в поперечнике. Один килопарсек равен 3260 световым годам.

С тех пор ученые пытались разгадать тайну этого явления, но не имели успеха. Теперь же команда американских астрофизиков заявила, что такие кольцевидные волны – это оболочки, образованные утекающими галактическими ветрами, которые являются следствием взрыва сверхновых.

Эту теорию ученых подтвердили компьютерные симуляции, показавшие, что такие галактические ветра могут дуть более 750 миллионов лет.

Как отметили ученые, взрывающиеся галактики имеют чрезвычайно высокую скорость звездообразования. Когда звезды умирают и взрываются, они выталкивают газ из звезды и ее окружения в межзвездное пространство.

Если такие взрывы происходят неподалеку и примерно в одно и то же время, их сила может вытолкнуть газ из самой галактики в утекающие ветры, скорость которых может достигать 2 000 километров в секунду.

Моделирование продемонстрировало утекающие галактические ветры, дувшие в течение 200 миллионов лет, прежде чем они прекратились. Когда галактический ветер остановился, двигавшийся вперед толчок продолжал выталкивать высокотемпературный газ из галактики и создавал радиокольцо, в то время как обратный толчок направлял более холодный газ, падавший обратно в галактику.

Исследователи отмечают, что для того, чтобы это сработало, нужна большая скорость утечки массы, а окружающий газ за пределами галактики должен иметь низкую плотность, иначе толчок остановится.

Согласно предварительным версиям, ученые считали, что такие кольцевидные радиоволны могут происходить от планетарных туманностей или даже являться следствием слияния черных дыр. Но доказательств этих теорий не было найдено.

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