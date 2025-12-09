Последствия очень опасны: почему не стоит покупать дешевые зарядки для телефонов

Зарядные устройства для гаджетов, в первую очередь смартфонов, явля.тся своего рода расходным материалом – они часто ломаются, поэтому приходится искать им замену. Но здесь важно удержаться от соблазна сэкономить и купить дешевый вариант.

Чем это может быть опасно, рассказало издание Slash Gear. Риски, которым вы себя подвергаете, варьируются от повреждения гаджета, который вы будете заряжать, до пожара и поражения током. Проблема заключается в том, что дешевые несертифицированные зарядки, как правило, не соответствуют строгим отраслевым стандартам безопасности, обеспечивающим надежную и безопасную работу электроники.

Некачественные компоненты

Дешевые зарядные кабели часто провоцируют такую неприятность, как чрезмерный нагрев. Также они могут заряжать гаджет слишком долго. Независимо от того, пользуетесь ли вы телефоном во время зарядки, горячий кабель может быть признаком проблемы. Чрезмерный нагрев зарядного кабеля может привести к поражению электрическим током. Также исследование дешевых зарядок показало, что они нередко содержат детали, не соответствующие стандартам безопасности. Например, один из изученных образцов вместо безопасного расстояния между деталями 5 мм имел расстояние 1 мм, что могло привести к нежелательному контакту между проводами и короткому замыканию.

Риск пожара

Если ваш дешевый зарядный кабель нагревается, это еще не самая большая проблема, ведь он может и загореться. Так недавно Комиссия по безопасности потребительских товаров США предупредила об опасности использования зарядных устройств неизвестных брендов для электровелосипедов из-за риска возгорания. Плохая совместимость девайса и зарядки может вызвать проблемы с управлением мощностью во время зарядки. А это существенно повышает риск возникновения пожара.

Проблемы не заканчиваются на зарядных устройствах, которые подключаются к розеткам. Беспроводные зарядные устройства и портативные аккумуляторы также загораются. Некоторые портативные зарядные устройства перегреваются, что создает опасность для потребителей. Часто виновниками являются некачественные батареи и отсутствие термозащиты.

Неправильно собранное устройство

Зарядные устройства для телефонов используют преобразование переменного тока в постоянный. Однако, несмотря на простоту такого девайса, существует множество способов, почему он может работать ненадлежащим образом. Во-первых, неправильно спаянное или собранное устройство грозит уничтожением вашего телефона. В дешевом зарядном кабеле или разъеме провода, которые не припаяны должным образом, могут отсоединиться. А свободный провод внутри зарядного устройства – это прямой путь к короткому замыканию.

Поломки внутри розетки

Неоригинальные зарядные устройства не всегда соответствуют стандартам безопасности и эффективности. В общем, процессы сертификации могут стоить компании денег, поэтому понятно, что дешевое зарядное устройство может быть результатом попытки компании сэкономить, избегая регуляторных требований. В частности, на материалах, из которых собран девайс. Некачественный пластик или металл может не иметь нужной выносливости. Результат – быстрая поломка, в частности поломка внутри розетки, откуда достать обломки совсем не так просто.

Токсичные испарения

Некачественные компоненты несертифицированных зарядных устройств могут также быть источником токсичных испарений. Вместо использования прочного полимерного материала для зарядного штекера производитель дешевого аналога запросто может применить менее прочный АБС-пластик. Он не обладает огнестойкими свойствами, а дым, который он выделяет, когда загорается, является токсичным.

