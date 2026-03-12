Похожий на iPad: каким будет сенсационный складной iPhone

Apple презентует модель смартфона, которую ждали годами. По предварительным данным, компания делает ставку не только на новый формфактор, но и на обновленный подход к работе с интерфейсом и приложениями.

Видео дня

Будущее устройство должно получить большой внутренний дисплей, измененный формат iOS и функции, которые сделают пользование ближе к iPad. Детали рассказало издание Bloomberg.

По данным источников, знакомых с проектом, новинка будет иметь внутренний складной дисплей примерно такого же размера, как iPad mini. Кроме того, предусмотрен и внешний экран, примерно с диагональю небольшого iPhone. Внутренний дисплей будет шире по формату, чем у большинства современных складных смартфонов на рынке, и именно это может стать одним из ключевых аргументов в пользу устройства.

Ожидается, что складной iPhone выйдет осенью – через семь лет после того, как главный конкурент, Samsung, представил свое первое подобное устройство.

Новый дизайн, по имеющейся информации, должен сделать смартфон более удобным для просмотра видео. Также разработчикам будет проще адаптировать свои iPhone-приложения так, чтобы они больше напоминали программы для iPad.

Apple работает над новыми схемами расположения элементов в приложениях iOS и переделывает собственные базовые программы, добавляя боковые панели слева, подобно многим приложениям на iPad. Разработчики тоже смогут подстраивать свои программы под новый интерфейс, который по пропорциям будет напоминать iPad в горизонтальном режиме.

Несмотря на сходство с опытом пользования iPad, складной iPhone будет работать на обычной iOS, а не на iPadOS. То есть он не получит полноценного, более "настольного" интерфейса, который Apple ранее ввела в iPadOS 26. Также смартфон не сможет запускать существующие iPad-приложения непосредственно. В то же время он все же будет поддерживать отображение двух программ рядом – это одна из ключевых функций, которую уже предлагают складные модели Samsung, Google и других производителей.

При разработке Apple пришла к выводу, что главные недостатки современных складных телефонов – это узкие внутренние экраны и заметный сгиб посередине после раскрытия устройства. Именно из-за сложности устранения этих проблем компания так поздно выходит в этот сегмент. Для новинки была выбрана новая технология дисплея, которая уменьшает видимость складки, хотя и не убирает ее полностью. Даже если решение не идеально, оно потенциально может дать Apple маркетинговое преимущество.

Еще одна важная задача, над которой работала компания, – долговечность. Для складных устройств это одна из самых чувствительных тем, поэтому Apple стремилась увеличить количество циклов открывания и закрывания экрана до появления неисправностей. Внешний дисплей, который будет ниже большинства экранов современных iPhone, также принесет еще одно изменение: вместо привычной овальной зоны выреза спереди появится небольшое круглое отверстие для фронтальной камеры.

Именно этот элемент заменит нынешний вырез, характерный для актуальных iPhone. Как сообщалось ранее, подобный подход Apple также готовит для сенсорной версии MacBook Pro. Компания смогла перейти к такому дизайну благодаря отказу от Face ID в этой модели и интеграции Touch ID в боковую кнопку. Это будет первый случай с 2022 года, когда Apple выпустит iPhone со сканером отпечатка пальца – после iPhone SE третьего поколения.

Другого выбора у компании фактически не было, поскольку передняя панель складного iPhone слишком тонкая для размещения полного набора сенсоров Face ID. При этом отверстие в дисплее не означает отказ от Dynamic Island – интерфейс для системных уведомлений и отображения информации из приложений сохранится. Для внутреннего дисплея Apple тестировала два варианта: технологию скрытой под экраном камеры и решение с небольшим отверстием. В итоге компания пришла к выводу, что камера под дисплеем дает худшее качество изображения.

На задней панели устройства будет две основные камеры – на одну меньше, чем у нынешних флагманских iPhone. Впрочем, Apple считает, что большой внутренний дисплей, расширенные возможности для производительности и цена на уровне примерно 2000 долларов все равно позволят позиционировать новинку на вершине линейки iPhone.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые гаджеты Apple планирует представить в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.