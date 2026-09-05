Почему Wi-Fi не доходит до другой комнаты: что может блокировать

Роутер может находиться всего в нескольких метрах от ноутбука или телевизора, но в соседней комнате интернет вдруг становится медленным или нестабильным. Причиной часто является не скорость тарифа или неисправность оборудования, а физические препятствия на пути радиосигнала.

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Толстые стены, металлические поверхности, большие зеркала и даже аквариумы могут значительно сократить зону покрытия. Правильное расположение роутера и несколько простых изменений в квартире помогут заметно улучшить качество Wi-Fi, уверяют эксперты kobieta.interia.

Какие предметы больше всего ослабляют Wi-Fi

Не все строительные материалы одинаково влияют на беспроводной сигнал. Деревянные конструкции и лёгкие перегородки обычно создают меньше проблем, тогда как бетон, кирпич и металл способны существенно ослаблять радиоволны.

Особенно серьезным препятствием является железобетон. Помимо толстого слоя бетона, сигналу приходится проходить сквозь металлическую арматуру, поэтому в домах с массивными стенами и перекрытиями один роутер не всегда способен обеспечить стабильное покрытие всего помещения.

Влияет и частотный диапазон. Сеть 5 ГГц обычно обеспечивает более высокую скорость, но хуже проходит сквозь стены и на большие расстояния, тогда как 2,4 ГГц лучше преодолевает препятствия. Поэтому в удаленной комнате с несколькими толстыми стенами именно 2,4 ГГц может оказаться более стабильным.

Проблемы могут создавать не только стены. Большие металлические шкафы, холодильники, массивные металлические двери и другие металлические конструкции способны препятствовать распространению сигнала. Неочевидным препятствием является также зеркало, ведь его задняя поверхность может содержать металлический отражающий слой.

Отдельно стоит учитывать крупную мебель и аквариумы. Массивный шкаф или книжная полка, расположенная между роутером и устройством, создает еще одно физическое препятствие, а вода в аквариуме может существенно ослаблять радиоволны.

Где лучше установить роутер

Неудачное расположение роутера часто становится причиной слабого Wi-Fi даже в небольшой квартире. Не стоит прятать устройство в шкаф, ставить на пол, за телевизор или непосредственно возле большого зеркала, холодильника или металлической мебели.

Оптимальным вариантом является открытое место поближе к центру квартиры, желательно на определенной высоте. Так сигналу придется преодолевать меньшее расстояние до разных комнат и меньше физических препятствий.

Если соединение слабое, сначала стоит просто переставить роутер и проверить результат. Скорость можно протестировать рядом с устройством, а затем в проблемной комнате; если после перемещения роутера показатели заметно улучшились, причина, скорее всего, была именно в его расположении.

В большом доме или квартире с толстыми стенами одного роутера может быть недостаточно. В таком случае может помочь дополнительная точка доступа или Mesh-система, однако устанавливать её нужно там, где у основного роутера еще достаточно сильный сигнал, а не в зоне, где соединение уже почти пропадает.

OBOZ.UA писал, что домашний Wi-Fi можно ускорить доступными средствами.

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