Почему USB-порты заряжают с разной скоростью: есть несколько факторов

Зарядка гаджетов через USB уже стала универсальным стандартом по всему миру – больше не нужно держать по специальному зарядному устройству на каждый телефон, планшет или наушники. Однако скорость работы различных зарядок все равно остается разной.

Почему так происходит, рассказали эксперты издания Slash Gear. Они также объяснили, на что нужно обращать внимание, когда вы покупаете новую зарядку или кабель к ней.

Почему скорость зарядки неодинакова

Разница в скорости между сетевым адаптером и USB-портом в розетке или между различными портами одного компьютера зависит от нескольких факторов. Это может быть ограничение аппаратного обеспечения, спецификации USB или решение производителя установить определенную скорость для конкретного продукта. Старые стандарты USB до сих пор встречаются даже в новых смартфонах и материнских платах ПК.

Производители также могут использовать собственные технологии зарядки или искусственно ограничивать скорость порта для защиты устройства. Понимание возможностей ваших USB-портов поможет избежать снижения производительности из-за использования неправильных кабелей или зарядных блоков.

Стандарты и ограничения мощности

Максимальную скорость зарядки определяют поколение USB, поколение Power Delivery (PD) и лимиты производителя. Сейчас максимальной мощностью является 240 Вт, которые обеспечиваются через USB4 версии 2.0. Большинство устройств не достигают этого порога, хотя на рынке уже появляются ноутбуки с поддержкой 240 Вт через USB-C.

На противоположной стороне – минимальная мощность, а следовательно и скорость зарядки в 2,5 Вт, характерная для USB 2.0. Такие "улиточные" скорости часто встречаются в старых портах в аэропортах, кафе, настенных розетках или панелях автомобилей.

Роль стандартов и технологий

Важную роль в скорости зарядки играет стандарт USB Power Delivery (USB-PD), который координирует взаимодействие между портом и устройством для предотвращения повреждений. На сегодня самыми распространенными являются два:

PD 2.0 поддерживает до 100 Вт;

PD 3.1 позволяет достигать 240 Вт.

У отдельных производителей существуют также собственные технологии, например Qualcomm Quick Charge и Oppo SuperVOOC. Кроме того, производитель может установить лимит на уровне контроллера материнской платы. Даже если "железо" технически способно выдать 240 Вт, ограничения внедряют, чтобы система не сгорела от такой мощности.

Необходимость правильных аксессуаров

В целом скорость зарядки гаджетов определяется самым медленным звеном в цепи. Если ноутбук поддерживает 140 Вт и вы имеете соответствующий блок питания, но используете кабель на 60 Вт, устройство будет заряжаться только на скорости 60 Вт.

Лучший вариант – использовать блок питания с более высокой номинальной мощностью, чем у устройства (при условии совместимости стандартов, например USB-PD). Стоит учитывать, что зарядка в комплекте не всегда способна обеспечить максимальную скорость гаджета, а многие устройства сейчас вообще поставляются без нее.

Как проверить скорость

Если вы не уверены в возможностях конкретного USB-порта, самый простой способ это выяснить – приобрести недорогой USB-тестер (power meter). Это устройство вставляется между портом и гаджетом и показывает реальные показатели мощности.

