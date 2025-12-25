Что означают цвета USB-кабелей: разница очень важна

Большинство из нас ежедневно вставляет кабель в ноутбук или зарядное устройство, даже не задумываясь, почему один порт синий, другой желтый, а третий вообще без цвета. Оказывается, производители давно договорились о единой цветовой системе, которая мгновенно подсказывает возможности каждого разъема.

Эта информация помогает понять, почему флешка в одном гнезде работает молниеносно, а в другом тянется вечность. Даже два одинаковых на вид порта USB-C на одном корпусе могут отличаться в десять раз по скорости.

Поэтому цвет — это не просто дизайн, а настоящий технический паспорт порта. Знать эти отметки полезно всем, кто не хочет терять время и нервы из-за медленного кабеля.

Почему USB-разъемы разного цвета

Черный или серый — самый распространенный вариант, это USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, которого вполне хватает для мыши или клавиатуры.

— самый распространенный вариант, это USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, которого вполне хватает для мыши или клавиатуры. Белый цвет обычно обозначает старый стандарт USB 1.x (до 12 Мбит/с) — такие порты еще встречаются на старых принтерах и клавиатурах.

обычно обозначает старый стандарт USB 1.x (до 12 Мбит/с) — такие порты еще встречаются на старых принтерах и клавиатурах. Синий — это уже USB 3.0 SuperSpeed, который способен передавать данные до 5 Гбит/с, именно поэтому флешки и внешние диски чаще всего рекомендуют вставлять именно в синие гнезда.

— это уже USB 3.0 SuperSpeed, который способен передавать данные до 5 Гбит/с, именно поэтому флешки и внешние диски чаще всего рекомендуют вставлять именно в синие гнезда. Бирюзовый (или темно-синий) означает USB 3.1 Gen 2 — до 10 Гбит/с.

(или темно-синий) означает USB 3.1 Gen 2 — до 10 Гбит/с. Оранжевый и красный — самые быстрые версии (10–20 Гбит/с), причем они обычно остаются активными даже когда ноутбук выключен или в спящем режиме.

— самые быстрые версии (10–20 Гбит/с), причем они обычно остаются активными даже когда ноутбук выключен или в спящем режиме. Желтый выполняет ту же функцию "всегда включено", но с более низкой скоростью (обычно USB 2.0 или 3.0).

В мире USB-C цветовое кодирование используется реже, но если цвет есть — он имеет значение. Чаще всего порты остаются без маркировки, и тогда скорость надо искать в технических характеристиках устройства. Однако желтые или оранжевые USB-C обычно обозначают повышенную мощность зарядки (до 100 Вт и более).

Thunderbolt 3 и 4 (до 40 Гбит/с) обозначают маленькой молнией, а не цветом.

Самый новый стандарт USB 4 (до 120 Гбит/с) уже появился в топовых MacBook и некоторых Windows-ноутбуках — такие порты пока что редки и обычно не окрашивают.

Как объясняют специалисты из ZDNET, все современные порты обратно совместимы: даже если вставить медленную флешку в USB 4 — она просто будет работать на своей максимальной скорости.

Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать, куда вставить кабель или покупать новый ноутбук, обратите внимание на цвета и значки. Это займет секунду, но может сэкономить часы ожидания при копировании фильмов или резервного копирования фотографий.

