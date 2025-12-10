Почему некоторые кабели для интернета голубые? Есть простое объяснение

Почти каждый, кто имеет компьютер, хоть раз подключал его к роутеру с помощью интернет-кабеля. Хотя Wi-Fi удобен, проводное подключение до сих пор остается самым стабильным способом получить максимальную скорость, особенно когда беспроводной сигнал слабый.

Видео дня

И если внимательно взглянуть на любую рабочую станцию или домашнее подключение, можно заметить один интересный момент: многие Ethernet-кабели окрашены в голубой цвет. Эксперты объяснили, имеет ли этот цвет какое-то техническое значение.

Как объясняют специалисты, Ethernet-кабель – это просто провод, и цвет не определяет его технических возможностей.

Поэтому если вы подключаете компьютер к роутеру через черный кабель или выбираете яркий голубой – разницы в производительности нет. Цвет никак не связан со скоростью, пропускной способностью или надежностью.

Голубой вариант просто стал традиционным, поскольку хорошо заметен и легко отличается среди черных шнуров, которыми в основном обвиты компьютерные столы.

В простой домашней сети обычно используется один Ethernet-кабель, поэтому его цвет не имеет принципиального значения. Но в офисах, дата-центрах и серверных комнатах ситуация совсем другая: десятки, а иногда и сотни кабелей прокладываются рядом, и без цветовой маркировки в них легко запутаться.

Цветовая схема помогает техникам:

быстро понять, куда ведет каждый кабель; отличать сетевые подключения от других проводников; избегать ошибочного отключения важных систем.

Например, во многих компаниях:

голубые кабели используют для обычных рабочих станций;

красные – для административных или критических систем;

желтые и белые – для специализированных линий или серверных соединений.

Если цвет роли не играет, то какие характеристики важны? Категория кабеля. Именно она определяет максимальную скорость и пропускную способность. Чем новее категория, тем выше ее возможности.

Защита от помех. Защищенные (STP) кабели лучше противостоят электромагнитным помехам, но стоят дороже. Незащищенные (UTP) более гибкие и дешевые, подходят для домашних сетей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких приборах нельзя использовать аккумуляторные батарейки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.