Почему холодильник постоянно гудит: когда следует волноваться

Многих владельцев бытовой техники часто беспокоит монотонное гудение или внезапные звуки, раздающиеся из кухни в ночной тишине. На самом деле большинство этих шумов являются вполне естественными для сложных систем охлаждения, работающих в современном ритме.

Однако важно научиться различать привычную жизнедеятельность прибора от "криков о помощи", чтобы избежать порчи продуктов. Понимание природы звуков поможет вам не только сохранить спокойствие, но и вовремя заметить износ деталей. Эксперты назвали основные типы шумов, которые помогут вам стать настоящим "переводчиком" для своего холодильника.

Гудит холодильник что делать

Если ваш холодильник издает определенные шумы, это не всегда повод звонить мастеру. Многие звуки свидетельствуют о том, что все системы работают в штатном режиме.

Гудение и жужжание:

изменение температуры во время циклов размораживания и охлаждения вызывает тепловое расширение или сжатие корпуса, что сопровождается характерными звуками "завтрака с хлопьями".

звук потока воды или бурление обычно указывает на движение хладагента по системе или таяние льда во время автоматического размораживания.

если у вас есть льдогенератор, то звук твердых предметов, падающих в пластиковую корзину, — это просто готовый лед, который ждет использования.

Когда шум сигнализирует об опасности

Некоторые звуки являются аномальными и указывают на то, что детали прибора работают под чрезмерной нагрузкой или выходят из строя.

Стук и удары как по металлу

Если холодильник звучит так, будто кто-то стучит в дверь, проблема может быть в компрессоре. Это часто указывает на расшатанные крепления или неисправность внутренних компонентов агрегата. Также такой звук может возникать из-за отсоединения льдогенератора от водоснабжения.

Скрежет и звуки "строительной площадки"

Резкий скрежет или дребезжание обычно свидетельствуют о том, что лопасти вентилятора задевают слой льда, который накопился из-за сбоя в системе разморозки. Также причиной вибрации может быть ослабленный дренажный поддон в нижней части устройства.

Писк и визг

Высокочастотные звуки, напоминающие несмазанное колесо, часто связаны с неисправностью вентилятора испарителя. Если вы открываете морозильную камеру и слышите усиление писка – это верный признак того, что механизм нуждается в профессиональной диагностике или замене.

Регулярное обслуживание может устранить много лишних шумов. Начните с проверки катушек конденсатора на задней панели – если они забиты пылью, компрессор будет работать громче. Также стоит убедиться, что прибор стоит ровно и не касается стен или мебели, что часто становится причиной лишнего дребезжания. Если же очистка и выравнивание не помогают, лучшим решением будет обращение к специалисту, чтобы предотвратить полный выход техники из строя.

