Как убрать неприятный запах из холодильника за секунду: делимся лайфхаками, которые реально работают
Чтобы убрать запах из холодильника, нужно во-первых, правильно хранить в нем еду, а именно – соблюдать пищевое соседство. Во-вторых, обязательно раз в несколько – 3-4 месяца нужно мыть холодильник.
Редакция FoodOboz делится полезными советами и лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью удалите неприятный запах из холодильника.
Пошаговые методы устранения запаха
Генеральная уборка
Выключите холодильник, выбросьте все сомнительные продукты, выньте полки и контейнеры, помойте их со средством для мытья посуды.
Уксусный раствор
Смешайте уксус с водой (1:1 или 1:3), протрите стенки и уплотнители. Уксус нейтрализует запах и убивает бактерии.
Лимонная кислота/сок и сода
Добавьте 2 ч.л. лимонной кислоты в 500 мл воды или используйте свежий лимонный сок, чтобы убрать запах рыбы или мяса. Соду растворите 1-2 ст. ложки соды в литре воды и протрите холодильник. Также можно поставить открытую емкость с содой внутрь на месяц для профилактики.
Нашатырный спирт
Для самых сильных запахов протрите холодильник раствором нашатыря (1 ст. л. на 1 л воды), после чего оставьте открытым на ночь.
Чем поглотить запах (абсорбенты):
Активированный уголь 10-20 таблеток на полку.
Кофейная гуща
Поставьте чашку с гущей на несколько дней.
Лимон
Ломтики лимона или кожура.
Овсянка
Сухая овсяная крупа хорошо впитывает вонь.
Для предотвращения запаха регулярно проверяйте срок годности продуктов и мойте холодильник раз в 3-4 месяца!
