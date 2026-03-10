Как убрать неприятный запах из холодильника за секунду: делимся лайфхаками, которые реально работают

Чтобы убрать запах из холодильника, нужно во-первых, правильно хранить в нем еду, а именно – соблюдать пищевое соседство. Во-вторых, обязательно раз в несколько – 3-4 месяца нужно мыть холодильник.

Редакция FoodOboz делится полезными советами и лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью удалите неприятный запах из холодильника.

Пошаговые методы устранения запаха

Генеральная уборка

Выключите холодильник, выбросьте все сомнительные продукты, выньте полки и контейнеры, помойте их со средством для мытья посуды.

Уксусный раствор

Смешайте уксус с водой (1:1 или 1:3), протрите стенки и уплотнители. Уксус нейтрализует запах и убивает бактерии.

Лимонная кислота/сок и сода

Добавьте 2 ч.л. лимонной кислоты в 500 мл воды или используйте свежий лимонный сок, чтобы убрать запах рыбы или мяса. Соду растворите 1-2 ст. ложки соды в литре воды и протрите холодильник. Также можно поставить открытую емкость с содой внутрь на месяц для профилактики.

Нашатырный спирт

Для самых сильных запахов протрите холодильник раствором нашатыря (1 ст. л. на 1 л воды), после чего оставьте открытым на ночь.

Чем поглотить запах (абсорбенты):

Активированный уголь 10-20 таблеток на полку.

Кофейная гуща

Поставьте чашку с гущей на несколько дней.

Лимон

Ломтики лимона или кожура.

Овсянка

Сухая овсяная крупа хорошо впитывает вонь.

Для предотвращения запаха регулярно проверяйте срок годности продуктов и мойте холодильник раз в 3-4 месяца!

