Какие продукты Apple может показать до конца 2025 года: список

Ежегодные крупные события Apple, такие как WWDC и презентация iPhone, уже позади, но компания не планирует замедлять темп инноваций. До конца 2025 года ожидается ряд обновлений популярных устройств, которые получат новые чипы и функции.

Эти релизы могут состояться через специальное мероприятие в октябре, подобно событиям прошлых лет. Фокус на чипах серии M5 и улучшении AI-функций делает эти новинки особенно актуальными для пользователей. Эксперты прогнозируют, что обновления коснутся телеприставок, планшетов, гарнитур и аксессуаров.

Apple TV

Обновление Apple TV ожидается в конце 2025 года, поскольку модель не менялась с 2022-го. Дизайн останется неизменным, но устройство получит более мощный чип A17 Pro, впервые представленный в iPhone 15 Pro.

Этот процессор, который уже используется в iPad mini 7, поддерживает Apple Intelligence для улучшения поиска контента и персонализированных рекомендаций. Графические возможности A17 Pro позволят запускать игры консольного качества с трассировкой лучей. Кроме того, Apple TV может интегрировать сетевой чип N1 для Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой 6 ГГц. Чтобы усилить конкуренцию с Amazon Fire Stick, компания может снизить цену или предложить бюджетную версию с 4K-стримингом.

M5 iPad Pro

iPad Pro с чипом M5 готовится к релизу в 2025 году, сохраняя дизайн текущих моделей M4. Доступны будут версии 11 и 13 дюймов с 12 ГБ оперативной памяти, как у iPhone Air и Pro.

Бенчмарки показывают, что M5 на 12% быстрее в многоядерных задачах и на 36% в графике по сравнению с M4. Ожидается добавление второй фронтальной камеры для удобных видеозвонков в портретной и альбомной ориентациях. Этот апдейт сделает планшет идеальным для креативных задач и AI-приложений. Релиз может состояться осенью, чтобы синхронизироваться с другими M5-устройствами.

Обновленный Vision Pro

Гарнитура Vision Pro получит обновление с чипом M5, заменяя M2, но без изменений в дизайне. Главное улучшение – производительность для VR/AR-приложений, что сделает устройство более мощным для профессионального использования.

Apple может добавить более удобный ремешок для уменьшения дискомфорта при длительном ношении. Федеральная комиссия по связи США уже обнародовала данные о новой модели, подтверждая приближение релиза. Ожидается появление в 2025 году, возможно, с новым цветом "космический черный".

HomePod mini

HomePod mini, выпущенный в 2020 году, получит апдейт в 2025-м с чипом S10, подобным тому, что в Apple Watch Series 11.

Новый процессор ускорит обработку звука и Siri, добавляя нейронный двигатель для локальной обработки запросов. Альтиметр из чипов S9+ улучшит позиционирование и аудио-ориентацию. Устройство интегрирует сетевой чип N1 для Wi-Fi 6 ГГц и Bluetooth. Ожидаются новые цвета, например красный, для свежего вида.

AirTag 2

AirTag 2 планируется на конец 2025 года без изменений в дизайне, но с ключевыми усовершенствованиями.

Новый сверхширокополосный чип второго поколения увеличит радиус отслеживания втрое. Динамик станет сложнее для демонтажа, предотвращая злоупотребления для слежки. Добавлено оповещение о низком заряде батареи. К сожалению, аккумуляторная версия или кошелек-формат не планируются.

MacBook Pro

MacBook Pro с M5 может появиться в конце 2025-го, но сроки неоднозначны. Утечка FCC подтверждает подготовку, но не все модели готовы.

Apple может сначала выпустить базовую версию с M5, оставив Pro/Max на 2026-й. Чип M5 обещает значительный рост производительности. Большое обновление с OLED-экранами и более тонким дизайном запланировано на конец 2026-го. Это сделает 2025-й переходным годом для линейки.

Apple может провести октябрьское мероприятие, как в 2023-м ("Scary Fast"), или ограничиться пресс-релизами, как в 2024-м. Поскольку M5 еще не представлен, событие вероятно для демонстрации чипов. Сроки – конец октября, подобно прошлым релизам. Если ивента не будет, обновления выйдут через пресс-релизы.

